Poliana Rocha arrasa ao fazer dancinha e ganha elogio de Virginia: “Amei”

Inspirada por Virginia Fonseca, Poliana Rocha se diverte ao requebrar ao som de música do filho, Zé Felipe

A influenciadora digital Virginia Fonseca costuma divulgar as canções do marido, Zé Felipe, com dancinhas virais nas redes sociais. Mas no último domingo, 21, foi a vez da mãe do artista, Poliana Rocha, se jogar na tendência e requebrar ao som de uma canção de seu primogênito, fruto do relacionamento com o sertanejo Leonardo.

Através dos stories do Instagram, a jornalista mostrou que está por dentro das trends e surgiu só de biquíni em um momento de descontração ao lado de algumas amigas. A loira reproduziu uma coreografia inspirada na nora, mas avisou que o resultado não ficou 100%: "Não conseguimos aprender a dancinha. Mas curtimos a música”, Poliana legendou a publicação.

Poliana Rocha arrasa ao reproduzir dancinha de Virginia Fonseca - Reprodução/Instagram

Virginia ficou encantada ao ver o vídeo da sogra, e fez questão de compartilhar em seu perfil oficial no Instagram com um elogio especial para mostrar que aprovou a reprodução da coreografia: “Muito bom! Amei", disse a mãe das pequenas Maria Alice, que tem dois aninhos, e Maria Flor, que tem apenas nove meses, frutos do casamento com o cantor.

Vale lembrar que Virginia, que é natural dos Estados Unidos, ganhou destaque na adolescência, quando gravava vídeos para seu canal no Youtube. Ao longo de sua jornada, iniciou um relacionamento com o filho de Poliana, Zé Felipe, e fez sucesso com as dancinhas virais nas redes sociais. Atualmente, eles oficializaram a união em um casamento civil e moram juntos em Goiânia com os filhos.

Virginia Fonseca radicaliza o visual:

Poliana Rocha não foi a única a ousar com uma publicação nas redes sociais no último domingo, 20. Sua nora, Virginia Fonseca também surpreendeu os seguidores com seu novo visual ousado ao aderir a tendência Barbie Core. A influenciadora digital surgiu com as madeixas rosas, e confessou ter adorado o resultado.