Pocah celebra 5 anos com seu noivo em linda homenagem: "Amo você"

Pocah celebra 5 anos ao lado de seu noivo, Ronan Souza, ao compartilhar álbum de fotos e uma linda homenagem nas redes sociais; confira!

Nesta sexta-feira, 15, a cantora Pocah está celebrando 5 anos ao lado de seu noivo, Ronan Souza. E em suas redes sociais, a funkeira fez questão de fazer uma linda homenagem ao amado, com direito a uma sequência de fotos encantadoras ao casal.

Em seu perfil oficial do Instagram, a ex-BBB 21 abriu um álbum de fotos dos dois, que apareceram em diversos momentos super fofinhos juntos. Nos cliques, o casal apareceu em clima de romance, com direito a beijinhos e até toque de mãos especial.

Na legenda, Pocah se declarou para Ronan e surpreendeu com um apelido curioso para o noivo. "Obrigada por dividir comigo essa coisa chamada: VIDA. E vamos pra 5 anos de amor, parceria e muito trabalho! Amo você meu rancinho", disse ela.

Nos comentários, seus fãs se derreteram pelos registros e celebraram a união do casal. "Perfeitos demais", disse a modelo Yasmin Brunet. "Lindos demais", declarou a ex-BBB Larissa Santos. "Lindosss, eu namoro vocês", brincou um fã.

Já outros se assustaram com o clique em preto e branco, que abre o álbum de fotos. "Pra que a foto preto e branco? A gente logo pensa que morreu ou se separou kkkkk", disse um internauta. "Que sustooooooooo! MEU DEUS! Vocês não podeeeeeem! Pelo amor de Deus", escreveu outro.

Confira a publicação:

Pocah rebate críticas após show do RBD: ‘Quem dispensaria?’

Em novembro, a cantora Pocah passou por uma situação delicada no show do grupo mexicano RBD. Isso porque ela reagiu ao ver que alguns fãs vaiaram os famosos que estavam em uma área privilegiada no show. Os convidados ficaram uma área perto do palco e Pocah estava entre eles.

Ao ver a repercussão, ela decidiu se pronunciar e contou que é fã há muito tempo e não iria perder a oportunidade de vê-los de perto ao receber o convite. "Eu nem ia falar nada porque quem me acompanha aqui sabe o quanto sou fã de RBD. Zero novidade! Quando o RBD veio ao Brasil em 2006 eu ouvi da minha mãe que ou eu ia no show ou a gente comeria. Essa era a minha realidade! Mas eu não parei de sonhar e lutei muito pra hoje com 18 anos sendo fã da banda", disse ela.

E completou: "Meu trabalho me trouxe a chance de ter esse tal “privilégio” em ser convidada pra assistir o show de pertinho ( e quem dispensaria? ) e é isso, o show foi LINDO! Realizei um sonho e vou levar o dia de ontem pra sempre comigo".