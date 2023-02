Pocah brinca sobre semelhança com a filha: "Não tenho um útero, tenho uma impressora"

A cantora e ex-BBB Pocah comparou uma foto sua de criança com a filha, Vitória e falou sobre a semelhança entre elas

Nesta terça-feira, 28, a cantora Pocah (28) impressionou os seguidores das redes sociais ao postar uma foto e vídeo da filha, Vitória (7), e um clique de quando era criança.

Ao compartilhar os registros no feed do Instagram, a ex-participante do BBB21, da TV Globo, aproveitou a publicação para brincar sobre a semelhança entre elas.

"Eu não tenho um útero, tenho uma impressora", se divertiu a artista na legenda da publicação. Na foto, a filha de Pocah aparece usando uma peruca com cabelo liso e franja, semelhante ao visual que a cantora aparece criança.

Nos comentários, os seguidores elogiaram e ressaltaram a semelhança entre as duas. "Meu Deus, como ela cresceu!! E tá uma xerox mesmo!! Hahahah sortuda ela de ser igual à mãe", disse uma internauta. "Mini Pocah", escreveu outra. "Linda como a mãe", afirmou uma fã. "Cópia autenticada com firma reconhecida em cartório", brincou mais uma.

Confira as fotos de Pocah e da filha, Vitória:

Fantasia futurista

Pocah surgiu arrasadora para o seu bloco no Rio de Janeiro. Para comandar a folia, a ex-BBB não economizou no brilho e apostou em um look todo prateado com uma pegada futurista. Cobrindo apenas o necessário ao colocar uma espécie de calcinha fio-dental e um top decotado, a funkeira esbanjou seu corpaço escultural com estilo e atitude. Além das peças, ela colocou acessórios prateados como uma luva, botas e óculos escuros. O cabelo foi trançado de maneira bem diferente para combinar com o tema de metaverso.

