Pijama de Ludmilla chama atenção por detalhe curioso; confira

Brunna Gonçalves, esposa da cantora compartilhou um vídeo com detalhes da roupa em suas redes sociais e chamou atenção por detalhe em pijama da amada

Se depender de Ludmilla ela fica colada na esposa, Brunna Gonçalves de uma jeito ou de outro. Nesta quarta-feira, 10, a mulher da cantora compartilhou um vídeo no qual aparece Lud vestida com um pijaminha que traz imagens do rosto da bailarina na roupa.

"Só aceitem casar se for assim meus amores, se não for assim não tá certo!”, brincou Brunna. "Olha o pijama, gente! Tem que casar assim, é assim que tem ser. Vou fazer calcinha, sutiã, com a minha cara estampada", continou a bailarina.

Brunna mostrando Ludmilla de pijama personalizado com a cara delas 🥰. pic.twitter.com/WDW06YABpi — Brumilla Moments 👩🏾‍❤️‍👩🏿 (@brumillamoments) January 10, 2024

Ludmilla e Brunna, que estão casadas desde dezembro de 2019, planejam um bebê. Na terça-feira, 09, a ex-BBB apareceu coletando sangue para o penúltimo exame antes de gerar seu primeiro filho com a cantora e deu detalhes sobre o processo.

Como as duas decidiram gerar por meio de uma fertilização in vitro, a dançarina precisou passar por uma bateria de exames que já duram alguns meses - tudo para que os embriões sejam implantados com sucesso: “Reta final dos exames, gente. Falta pouco, falta pouco para essa parte de exames acabar. Acho que esse é o penúltimo, falta só mais um”, comemorou a dançarina e ex-BBB em seu perfil nas redes sociais.

Casal já fez acordo para cuidar do bebê

Com a turnê de Ludmilla marcada para 2024, Brunna Gonçalves explicou como vai funcionar a logística para permanecer ao lado da esposa durante a gravidez: "O tempo que eu puder e der para acompanhar ela, vou estar junto, como sempre estive. Quando não der mais, fazer o quê?", disparou ela.

Durante o TikTok Awards, a dançarina também aproveitou para entregar os aprendizados com a rede social: "Aprendi a fazer muita comida com receitas, maquiagem e dancinhas". "O TikTok veio para mudar as nossas vidas", refletiu.