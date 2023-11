Perda total: saiba como está Bianca Andrade e Cris após acidente gravíssimo

Saiba como está Bianca Andrade e Cris após acidente gravíssimo; babá e motorista também passaram por exames

A influenciadora Bianca Andrade, a Boca Rosa, deixou o hospital nesta sexta-feira, 3. Ela foi internada ao lado do filho, Cris, após sofrer um acidente grave de carro nesta quinta. Também foi hospitalizado o motorista do carro e a babá do pequeno.

Em uma nota enviada à imprensa, a assessoria da influenciadora esclareceu que todos passam bem. Todos passaram por exames que descartaram qualquer problema mais grave.

“Todos os passageiros foram assistidos rapidamente por uma equipe médica local e fizeram exames necessários”, esclareceu a equipe da influenciadora. O acidente assustou os fãs da influenciadora.

“Por precaução e comodidade, os quatro voltaram para São Paulo ainda nessa quinta-feira. Bianca, Cris e Dayane retornaram no fim desta tarde. E Genilson foi liberado pela equipe médica nesta manhã. A família e a equipe agradecem o carinho e preocupação de todos nesse momento”, encerra a nota.

Leia também: Bianca Andrade se emociona ao viajar com a família para o exterior

O acidente aconteceu na Via Dutra na madrugada desta quinta. O veículo em que ela estava com o filho de 2 anos e outras duas pessoas colidiu com uma árvore, gerando a perda total do carro de luxo que era dirigido por um motorista.

Acidente grave assustou fãs da artista

Logo após o acidente, eles foram socorridos e levados para uma unidade particular da região, onde seguem internados para observação. Recentemente, a influenciadora compartilhou uma foto ao lado de seu filho e fez uma declaração. “Sendo a minha melhor versão”, escreveu Bianca na legenda do carrossel com imagens que ainda contavam com Cris esbanjando fofura dormindo em uma rede, e mãe e filho brincando na piscina do hotel em que estavam hospedados em frente à praia.

Nos comentários, a cantora Lexa se declarou à mãe e filho: “Eu amo vocês”. E Bianca respondeu: “E a gente te ama”. A atriz Maisa Silva comentou: “Sério, não aguento. Ele todo falante”. E a mamãe respondeu: “Ele bate altos papos”.