Pedro Scooby e Cintia Dicker encantam ao posarem juntos em arraial: “Não dá”

O surfista Pedro Scooby e a modelo Cintia Dicker encantaram os seguidores ao posarem fotos curtindo arraial juntos

Neste domingo, 9, Pedro Scooby e Cintia Dicker encheram as redes sociais de fofura ao compartilharem fotos de um arraial que foram juntos. O casal formado pelo surfista e a modelo encantaram os fãs com os cliques.

Em seu Instagram, Cintia publicou uma foto em que aparecia com o amado durante a festa. A modelo ainda publicou alguns detalhes como a fogueira do evento e uma foto do casal com os amigos que estavam presentes na celebração.

Porém, o que roubou a atenção das redes sociais foi a filha de Cintia e Pedro, Aurora. A recém-nascida esbanjou fofura com um vestido xadrez vermelho todo estampado e bem tradicional de festa junina.

Os seguidores de Cintia adoraram as fotos e rasgaram elogios nos comentários da postagem! “Que linda Aurora de caipira!”, escreveu uma fã. E outra seguidora comentou sobre a foto da bebê: “A última foto! A caipirinha mais linda”. E outro admirador elogiou: “Que casal lindo! Deus abençoe”.

“Linda, maravilhosa, abençoada por Deus”, escreveu uma fã elogiando Cintia. E outra seguidora ainda comentou sobre a primeira filha de Scooby e Dicker: “Que princesa Aurora”. E outra seguidora: “Eles são lindos! Que amorzinho”.

Ainda neste domingo, Pedro Scooby veio a público rebater comentários sobre a filha Aurora, de seis meses. A bebê foi alvo de comentários negativos e o surfista se pronunciou.

“Está ótima, não tem nenhuma doença. A internet virou uma arma na mão de algumas pessoas que escrevem mensagens maldosas até pra crianças que são tão puras, que não têm nada a ver com isso", comentou.

Além de Aurora, Pedro Scooby também é pai de três crianças que são fruto do seu antigo casamento com a atriz Luana Piovani. Pedro e Luana são pais de Dom, Ben e Liz.

Porém, Scooby causou controvérsia recentemente ao ser fotografado passeando em uma praia no Rio de Janeiro com os filhos. O que surpreendeu os fãs foi que o surfista apenas levou os filhos homens para o passeio, e a falta de Liz foi notada.