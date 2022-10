Pedro Scooby desabafa após receber críticas por postar foto com bolos de dinheiro: “Não é pecado ter dinheiro”

O surfista e ex-BBB se pronunciou após ser criticado por posar para uma foto em que segurava bolos de dinheiro com notas de R$ 50 e R$100

26/10/2022

Nesta quarta-feira, 26, Pedro Scooby (34) foi ao seu Instagram se explicar após receber críticas por uma foto postada nas redes sociais.

O surfista publicou na última terça-feira, 25, uma foto em que aparecia segurando dois bolos de dinheiro, um em cada braço, repletos de notas de R$ 50 e R$100.

Após ser acusado de estar se “ostentando” e receber diversas críticas, o ex-BBB foi ao seus stories comentar. “Pra começar... Eu não vejo aquilo ali como ostentação, eu vejo como inspiração. Eu era um moleque de Curicica que ia para a praia de van e não tinha nenhuma referência, ninguém que tinha se dado bem na vida”, disse Pedro.

O participante do BBB 22 ainda comentou: “O mais importante pra mim é ser feliz, mas se eu puder ser feliz e ainda ter dinheiro. Pô, é o melhor dos dois mundos. Às vezes eu sinto como se ter dinheiro fosse uma agressão e não uma vitória. As pessoas se incomodam com isso.. Mas tem que mostrar mesmo o que conquistou, através da honestidade, de luta, de batalha. Não é pecada ser rico, não é pecado ter dinheiro”.

Perrengue!

Recentemente, Pedro Scooby foi às suas redes sociais desabafar após passar por perrengue em aeroporto tentando ir para Londrina.

“Eu sou um cara que dificilmente me estresso com as coisas. Mas hoje estão me testando, tem que rir para não chorar”, desabafou o atleta.