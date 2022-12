Pedro Scooby afirma que o amigo Gabriel Medina está solteiro em entrevista

O surfista e ex-BBB Pedro Scooby revelou em entrevista a um podcast que o amigo Gabriel Medina está solteiro atualmente

Na última terça-feira, 13, Pedro Scooby (34) participou do “Quem Pode, Pod” apresentado por Giovanna Ewbank (36) e Fernanda Paes Leme (39). Durante a conversa, o surfista comentou sobre seu amigo Gabriel Medina (28).

O ex-BBB contou que, antes de participar do podcast, se encontrou com Medina para um café da manhã: “Cheguei na casa dele 9 horas da manhã para a gente tomar café da manhã e treinar, mas ficamos duas horas tomando café”.

O participante do BBB 22, ao comentar sobre o que conversaram no café da manhã, afirmou que Gabriel está solteiro. “Falamos de tudo, da vida dos outros, da nossa. Ele está solteiro. É solteiro, bonito, rico, surfista, viajando muito, ele é ótimo”.

Medina terminou seu casamento com a influenciadora Yasmin Brunet (34)no início deste ano. Recentemente, boatos de um affair com Jade Picon (21) surgiram.

O marido da modelo Cintia Dicker (36) ainda elogiou o amigo: “As pessoas acham que ele é mais calmo, não fala, mas se der um empurrãozinho ele fala. É gente boa demais, um moleque muito puro”.

Pós – BBB

Ainda no podcast, Scooby revelou que foi na noite em que ele saiu da casa do BBB 22 que sua futura filha Aurora, fruto do seu relacionamento com Cintia Dicker, foi concebida.

“Até com a Cintia, engravidei ela no dia que eu saí do BBB, à noite eu fui para casa e pá", disse ele, antes de dar mais detalhes sobre a primeira noite pós-BBB com Cintia.