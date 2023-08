Pe Lanza revelou que era proibido de namorar quando fazia parte do Restart

Cantor Pe Lanza confessou que era proibido de viver relacionamentos durante a banda que impediu namoro com atual esposa

Em um relacionamento cheio de idas e vinhas, Pe Lanza, vocalista da banda Restart, está atualmente casado com Anne Duarte. Mas qual o motivo de tantas reviravoltas? Os dois se conheceram em 2010, enquanto o artista viajava pela primeira vez com o grupo pela cidade do Rio de Janeiro. Fã dos músicos, ela conheceu o ídolo e teve sorte de conseguir namorar logo após o primeiro encontro.

Mas, o namoro durou somente um ano. Entre os anos de 2011 e 2018, os dois viveram outros amores, mas acabaram voltando em 2019 e se casando neste ano de 2023. Ano passado, Pe Lanza revelou o motivo do término do casal enquanto participava com Anne no reality Power Couple.

De acordo com o artista, os membros do Restart eram extremamente pressionados pelos empresários na época. “Devolveu sem falar comigo, só parou de falar comigo. A gente namorava, meus pais conheciam ele e ele só parou de falar comigo”, revelou Anne, complementando que os integrantes falaram com ela durante o Prêmio Multishow de 2011, menos o próprio namorado.

“Tinha maior terror psicólogo, tinha pressão dos empresários que eu não podia aparecer namorando. E aí eles sacavam que eu namorava com ela e eles ficavam falando, eu fiquei surtado”, contou Pe Lanza, revelando que cedeu à pressão.

Anne ainda aproveitou para contar como eles tentavam despistar os empresários do artista. “A gente falava que era melhor amigo, não assumíamos na época, mas a galera sabia. Eu falava que era o melhor amigo de infância, mas a gente saía de mão dada. As poucas vezes que ele dormiu antes de show, meu pai levava ele para o show, ia eu, meu pai e minha mãe...era amigo aonde? Por isso que ficou tudo bem depois, demorou para a gente conversar sobre esse tipo de término. A gente ficou junto 10 meses, mas separado nove anos”, disse.

