Paz em família! Regina Duarte vai ao aniversário do neto, filho de Regiane Alves

Regina Duarte vai ao aniversário do neto e surge sorridente em fotos; atriz está vivendo de forma mais discreta

Feliz da vida, a atriz Regina Duarte surgiu sorridente em um momento raro ao lado da família. Apaixonada pelos netos, ela foi ao aniversário do fofíssimo João Gabriel Alves Gomez. Ele está comemorando 9 aninhos.

O pequeno é filho da atriz Regiane Alves com o diretor João Gomez, um dos filhos da veterana. Os dois foram casados por muitos anos, mas se separaram antes da pandemia. A atriz de Vai Na Fé mantém uma excelente relação com a família.

Ao todo, Regina Duarte é avó de 7 netos. Nas redes sociais, Regiane Alves comemorou o momento ao lado dos familiares. "Eu fico feliz demais em fazer festa para o Babé! E ter os amigos e a família por perto é melhor ainda! Como ele ama uma festa",comemorou ela.

Nos comentários, seguidores elogiaram a maturidade da família. "Você é uma mãe incrível, Re, ele tem muita sorte de te ter! Tudo ficou lindo, ele merece muito", comemorou um. "Queridos!!! Felicidades mil para o Babé!! Que Deus o abençoe com muita saúde e alegrias", escreveu outro.

NOVO AMOR

A atriz Regiane Alves, que interpreta a Clara na novela Vai na Fé, da Globo, está apaixonada na vida real! Ela vive um namoro há alguns meses com Duda Peixoto. Os dois foram vistos juntos publicamente pela primeira vez no carnaval deste ano. Agora, ela entregou como começou o romance deles.

"Acho que fluiu. Tive meu tempo de solteirice, quase cinco anos. Acho que foi realmente um encontro. Quando bate, acontece, né? Eu não fiquei na busca, até porque era uma pessoa conhecida, amigo de amigos. Eu sempre encontrava. De repente, um amigo fez o cupido. Falou: "Presta atenção, pode ser interessante". A gente começou a sair. Depois dos 40, você tem mais certeza do que quer e do que não quer. Não vai perder tempo. Está sendo muito bom. Já estou há quatro meses namorando", disse ela na coluna de Patricia Kogut, do Jornal O Globo.