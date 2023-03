Paulo Vieira descobre que sua foto foi usada em aplicativo de namoro

O comediante Paulo Vieira se surpreendeu ao descobri que sua foto foi utilizada em perfil de aplicativo de namoro e brincou com a situação nas redes sociais

Nesta quarta-feira, 29, Paulo Vieira se surpreendeu ao descobrir que uma foto sua estava sendo usada em um perfil para um aplicativo de namoro.

O comediante, casado com Ilana Sales, compartilhou que recebeu uma mensagem alertando que havia um perfil fake utilizando sua foto em Goiânia.

O perfil levava o nome apenas de “Casado”, e na descrição lia-se: “Casado a fim de aventura, se rolar um papão pede meu zap”. O que mais chamou a atenção de Paulo foi a idade colocada no perfil, 38 anos.

“Quer usar minha cara? Usa! Eu nunca me dei bem com ela, mas cê que sabe”, brincou o apresentador do quadro “Big Terapia” no BBB 23 em seu Twitter.

O humorista, com 30 anos de idade, terminou a postagem dizendo: “Agora, botar 8 anos a mais é sacanagem”.

Nos comentários, os seguidores de Paulo se divertiram com a situação e com a postagem. “ ‘Eu nunca me dei bem com ela’. Aham, Ilana discorda”, escreveu um seguidor sobre Paulo ter falado de sua cara. O apresentador respondeu: “Ilana foi na base da lábia”.

Outro fã ainda comentou sobre a idade de Paulo: “Pensei que tinha uns 40”. E Paulo respondeu com bom-humor: “Não pode se basear só na carreira de sucesso e na conta bancária, apesar de tudo ainda sou jovi”.

