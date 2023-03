BBB 23: Paulo Vieira divide opiniões ao fazer piada com Amanda

Comediante Paulo Vieira fez brincadeira sobre Amanda e deixou fãs ofendidos

O humorista Paulo Vieira dividiu opiniões ao fazer piada sobre a médica Amanda, do BBB 23. Alguns fãs saíram em defesa dela e o criticaram em retorno.

Em seu Twitter, o comediante, conhecido por comentar o reality show e entrevistar os eliminados, colocou a foto de uma planta com a mensagem "favor não pisar no jardim". Na legenda, ele escreveu que essa era a plaquinha que faltou para Amanda.

No jogo, é conhecido como planta quem não acrescenta, não aparece e parece não contribuir com o 'fogo no parquinho'.

Nos comentários, alguns internautas opinaram e pareceram não gostar muito da brincadeira. "Se preocupe mais em fazer a gente rir, porque nisso você falha toda vez que aparece!", disse uma, no que ele respondeu com uma risada.

"A Amanda não é planta, luta nas provas se joga. O negócio é que ela não grita… quando ela conversa com as pessoas, as pessoas gostam, mas ela não é marcante porque ela não grita", disse outra.

Em compensação, muitos riram e concordaram com o global sobre a postura da médica.

Veja: