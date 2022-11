Paulo Ricardo relembra homenagem feita pelo ‘Vídeo Show’: “Alegria e emoção”

Paulo Ricardo relembra homenagem no programa ‘Vídeo Show’ e o seu projeto ‘Vídeo Som’

CARAS digital Publicado em 10/11/2022, às 16h27

Nesta quinta-feira, dia 10, o cantor Paulo Ricardo (60) aproveitou o dia clássico do “tbt” para relembrar uma homenagem que recebeu durante a sua participação no programa ‘Vídeo Show’, exibido pela TV Globo até o ano de 2019.

“Essas homenagens sempre me enchem de alegria e de emoção, ainda mais se tratando de um programa tão especial pra mim como foi o Vídeo Show! Lá pude realizar o meu projeto Vídeo Som, que em três edições inesquecíveis colocou atrizes e atores junto a cantoras e cantores para uma viagem deliciosa pelo universo das trilhas sonoras das novelas da @tvglobo, enorme influência na minha e na vida de todo o país!”, disse o cantor.

Ele também relembrou o seu projeto ‘Vídeo Som’, que contava com três edições, que segundo o artista, serão relembradas nas próximas quintas-feiras, através das suas redes sociais: “Nas próximas quintas-feiras vamos recordar estes três especiais e hoje começamos com esse bate-papo gostoso.” Ele também agradeceu aos apresentadores do programa, Sophia Abrahão (31) e Joaquim Lopes (42), e também ao diretor Boninho (61).

Paulo Ricardo completa 60 anos e aparece sem roupa!

Recentemente, o cantor Paulo Ricardo completou 60 anos de vida e levou a internet à loucura, ao mostrar a sua forma de comemoração da data especial. Ele, que emagreceu 12 quilos, tirou a roupa em um ensaio fotográfico feito por sua esposa, Bella Pinheiro, na casa da família. As fotos foram compartilhadas pelo site Gshow e mostraram o astro do jeitinho que veio ao mundo.

Paulo contou detalhes do ensaio e falou da sua sensação ao posar nú pela primeira vez: “Foi uma delícia, lúdico, sexy e engraçado ao mesmo tempo, com nossos gatos se misturando ao cenário e ao figurino, uma bagunça gostosa!”, disse ele, e completou: “Sem contar que a fotógrafa é minha mulher, então foi literalmente um prazer!”