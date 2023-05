Paulo André chora ao falar de ataques e racismo contra a família: ''Triste demais''

No 'Podpah', atleta e ex-BBB Paulo André se emociona ao desabafar sobre exposição e comentários racistas contra a família

A ex-BBB Paulo André (24) participou do podcast Podpah, com Igão e Mitico, na noite de segunda-feira, 15, e se emocionou ao falar sobre a exposição de sua imagem e de sua família na internet durante a entrevista.

O atleta, que participou do reality Big Brother Brasil 22, chorou ao comentar sobre os ataques racistas e as mensagens ofensivas que recebe na web e revelou preocupação com o filho, o Peazinho, de um ano de idade.

"A galera não está preparada para ver preto vencendo. 'Ah, está se vitimizando'. Não é, brother, é muito real e nítido isso em algumas situações. É um combo de coisas que você vai ligando e vou percebendo. No meu direct, a galera começa. Na última vez que postei, falaram que eu estava forjando a parada. Isso frustra e é triste demais. Até me emociono", iniciou ele.

“Eu tenho um filho, e meu maior medo é isso se refletir nele. É f***. Eu entrei na parada da exposição e meu maior medo era saber se eu estava dando orgulho para a minha família. Meu filho vai crescer, vai ter acesso [a internet] e eu quero dar orgulho para o meu filho e eu sei que dou”, desabafou Paulo André.

Aos prantos, P.A. disse que também se preocupa com a mãe, que acompanha tudo nas redes sociais: “Eu tenho certeza que sou uma pessoa do bem, mas a internet pode mudar tudo. Da mesma forma que ela te levanta, ela te derruba, mesmo sem ter feito p**** nenhuma. Não fiz nada, não xinguei ninguém, não cometi crime nenhum. Eu só quero treinar e ser campeão. Não é porque chorei aqui que não estou bem, eu estou bem pra c*, mas este assunto me pega", disse.

Confira a entrevista do ex-BBB Paulo André:

Jade Picon deseja boa sorte para o retorno de Paulo André ao atletismo

O ex-BBB Paulo André está retornando às atividades no atletismo e fez sua primeira corrida no final de abril. Ele recebeu recado de carinho da ex-affair Jade Picon (21), que desejou boa sorte em seu retorno.

Nos stories, a atriz de Travessia, que viveu um romance com P.A. no reality show, afirmou: "Olha, eu já quero começar o vídeo dizendo que estou nervosa, mas muito positiva. Queria te desejar uma ótima corrida, um ótimo retorno. Eu estou muito feliz que você voltou [a correr], já te falei isso e é isso. Vai dar tudo certo! Queria dizer o quanto você é especial para mim e sei que vou estar longe, mas vou estar torcendo muito por você".

O atleta repostou o vídeo da influenciadora e relembrou apelido que a chamava no reality show: "Obrigado pelas palavras marrentaa... Eu nas pistas e tu nas cenas! Pra cima".