Paula Toller publica foto raríssima com o filho de 34 anos: "Parecem irmãos"

Paula Toller publica foto raríssima com o filho de 34 anos e beleza impressiona fãs; jovialidade da cantora também rendeu comentários

A cantora Paula Toller, que por anos comandou o grupo Kid Abelha, surpreendeu os seguidores nesta terça-feira, 12, ao publicar uma foto raríssima ao lado do filho, Gabriel . Ela comemorou o aniversário do herdeiro em grande estilo.

Sempre discreta, ela impressionou ao mostrar a beleza do herdeiro. "Há 34 anos iluminando nossa vida e a de todos ao redor com seu sorriso e sua tradicional gargalhada. Feliz aniversário, Gabriel!", declarou ela ao compartilhar a foto inédita.

Nos comentários, fãs da cantora deixaram muitos elogios. "Ele tem a mesma idade da mamãe?", brincou um. "Como é lindo o seu filho! Também, teve a quem puxar, né?", escreveu outra fã impressionada com a genética da família.

Gabriel Toller é fruto do relacionamento da cantora com o cineasta Lui Farias.

Cantora passou por susto no ano passado

Em agosto do ano passado, a artista deu um susto nos fãs ao fraturar três costelas após um acidente doméstico. “No início da semana sofri uma queda em minha casa, fui ao hospital e fiz uma tomografia, que constatou fratura em 3 costelas (3 arcos costais)”, escreveu a cantora. Na época, a artista viajava pelo Brasil com a turnê solo ‘Amorosa’, que reúne grandes sucessos da carreira da cantora, como Nada Sei, Lágrimas e Chuva, Amanhã é 23 e Como eu quero. Algumas das canções são frutos da parceria de sucesso com Bruno Fortunato e George Israel na banda dos anos 80.

Paula Toller cancela show após testar positivo para a covid-19

Em maio do ano passado, Paula Toller também precisou cancelar alguns shows por conta de um problema de saúde. A cantora usou as redes sociais para contar que testou positivo para Covid-19. Ainda na publicação, a artista tranquilizou os fãs ao atualizar seu estado e revelar que estava com sintomas leves.