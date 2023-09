Patrícia Poeta vira alvo da web após entrevistar ex de namorado de Richtofen: 'Nível baixo'

Ex-mulher do atual namorado de Suzane von Richtofen participou do Encontro com Patrícia Poeta nesta quarta, 27

A apresentadora Patrícia Poeta (46) recebeu críticas nesta quarta-feira, 27, após a edição do Encontro ir ao ar. No programa, a jornalista entrevistou Sílvia Constantino, ex-mulher do atual namorado de Suzane Von Richthofen e se tornou alvo na web, em especial no X (antigo Twitter).

" A Patrícia Poeta está recebendo a ex do atual da Suzane [von Richtofen] . Que nível baixo a mulher chegou para tentar salvar o programa", escreveu um. "Meu Deus, a sensibilidade da Patrícia Poeta com o tema e a transição do programa para um giro de noticias que coisa horrivel", disse outro.

Na entrevista, a médica e ex do atual namorado de Suzane von Richtofen, contou que entrou na Justiça para conseguir a guarda das três filhas, após ficar sabendo do novo relacionamento do ex-marido. Ela contou que descobriu do namoro por terceiros.

"É um desespero muito grande de imaginar que as minhas filhas estão tendo contato com essa mulher. E uma decepção muito grande saber que a minha confiança foi quebrada", começou Sívia. "Fiquei sabendo [do relacionamento] por moradores de Bragança Paulista que mandaram mensagens."

Desde que assumiu a apresentação do Encontro, Patrícia Poeta foi alvo de diversas críticas. Em entrevista à CARAS Brasil, ela comentou os ataques. "A palavra perseguição já diz tudo. Ela decorre da intolerância, por pessoas frustradas. Considero também traço do machismo que se disfarça como opinião porque, assim como eu, outras apresentadoras mulheres são atacadas."

"Estar onde estamos causa incômodo, mas não lembram que estamos há anos na estrada, abrimos mão de momentos familiares, deixamos filhos doentes em casa para ir trabalhar... Quero emanar amor. Agora, quem quer espalhar o mal e intrigas é porque tem isso dentro de si."

CONFIRA TUÍTES CRITICANDO A APRESENTADORA PATRÍCIA POETA:

