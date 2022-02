Patrícia Abravanel mostra Silvio Santos em momento raro em estádio de futebol no exterior

Apresentadora Patrícia Abravanel mostra Silvio Santos torcendo por Alexandre Pato em partida de futebol nos Estados Unidos

CARAS Digital Publicado em 27/02/2022, às 19h09

A apresentadora Patrícia Abravanel (44) alegrou os fãs da sua família ao publicar neste final de semana, alguns momentos do pai, o comunicador Silvio Santos (91), nas redes sociais.

No Instagram, a artista do SBT mostrou o dono do Baú da Felicidade em clima de total descontração e muita alegria junto dos netos dele na área vip de um estádio de futebol de Orlando, nos Estados Unidos.

Torcendo pelo time do craque Alexandre Pato (32), genro de Silvio Santos, a família Abravanel se reuniu e se empolgou bastante durante a partida de futebol.

"Olha a torcidaaaaa!!! @pato @rebecaabravanel, amamos muito vocês!! Muito especial estarmos aqui para ver isso!! Chegou chegando no primeiro jogo do ano!!!", escreveu Patrícia Abravanel na rede social.

Veja a família Abravanel no estádio de futebol!