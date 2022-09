Ex-participante de reality da MTV fala sobre descoberta do câncer aos 28 anos: "Falta de ar"

Cantor Cayo Rodrigues, ex-participante do 'Rio Shore' da MTV, fala sobre descoberta do câncer aos 28 anos e faz relato

CARAS Digital Publicado em 21/09/2022, às 10h35

O cantor Cayo Rodrigues (28) revelou na noite da última terça-feira, 20, que foi diagnosticado com câncer. Através de um vídeo nas redes sociais, o ex-participante do reality show Rio Shore (MTV) contou ao público que está enfrentando o tratamento de uma leucemia e por isso se afastou das redes sociais.

O artista foi diagnosticado com linfoma não Hodgkin, um câncer agressivo que atingiu famosos como o ator Reynaldo Gianecchini (49) e a ex-presidente Dilma Rousseff (74). Ainda no vídeo publicado, ele contou que é portador da doença há mais de três meses.

"Estou com um visual um pouco diferente, como vocês podem ver. Enfim, eu fui diagnosticado com leucemia, é uma LLA (Leucemia Linfóide Aguda Tipo T) e eu descobri isso no dia 25 de junho. Antes disso eu estava me sentindo meio mal, saía do show e estava sem energia", conta. "Estava sentindo algo diferente, falta de ar, uma dor nessa região do abdômen, na parte de cima, e eu descobri que estava com essa doença depois de ir em alguns médicos até a gente chegar nisso", detalhou.

Cayo ainda aproveitou para pedir que os seguidores façam o que podem: "Se você tem mais de 18 anos, seja doador de sangue e de medula óssea", finalizou ele.

