Parecidos? Filho de Faustão comenta sobre comparação com o ex-jogador Kaká

João Guilherme Silva, filho de Faustão, mostra vídeo dando autógrafos como se fosse o ex-jogador de futebol Kaká

O filho do apresentador Faustão, João Guilherme Silva, de 19 anos, divertiu os seguidores ao compartilhar um vídeo brincando com os comentários que recebe sobre a semelhança com o ex-jogador de futebol Kaká.

Em sua conta no Instagram, o herdeiro mais velho de Fausto Silva com Luciana Cardoso publicou o registro em que aparece distribuindo autógrafos como se fosse o ex-atleta, que é casado com Carol Dias, com quem tem Esther e Sarah. Vale lembrar que Kaká também é pai de Luca e Isabella, da relação com Carol Celico.

"Literalmente um dos comentários que eu mais recebo aqui... (risos). Não vale chamar de Kaká genérico, hein!", escreveu João Silva, aos risos, na legenda da publicação.

"Sabia que era parecido com alguém, mas não sabia quem", "Parece mesmo", "Kaká parece mais teu pai agora do que teu pai", disseram os fãs.

No registro, os famosos ainda aparecem no programa na Band. "O pessoal aqui está me enchendo o saco dizendo que eu sou parecido com você. O ano inteiro o pessoal manda mensagem", disse João para Kaká. "Vem cá, João! Vamos ver se a gente parece!", pediu o ex-atleta ao posar ao lado do herdeiro de Faustão.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por João Guilherme Silva (@joaosilva)

João Silva mostra estreia da irmã no programa do Faustão

O último programa do Faustão na Band vai ao ar em breve e o filho de Fausto Silva, João Guilherme Silva, que acompanhou o pai e o substituiu na atração, compartilhou as fotos da gravação emocionante que tiveram para finalizar o trabalho.

Nos registros, o jovem revelou que além dele, os dois irmãos, Lara Silva, de 25 anos, e Rodrigo, de 15 anos, marcaram presença no palco com Faustão. Inclusive, a herdeira mais velha, do casamento anterior do ex-global, fará sua estreia como cantora.