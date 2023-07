João Silva mostra estreia da irmã no último programa do 'Faustão na Band'

No último 'Faustão na Band', filhos de Fausto Silva fazem rara aparição no palco e herdeira mais velha faz estreia como cantora no palco

O último programa do Faustão na Band vai ao ar na próxima semana e o filho de Fausto Silva, João Guilherme Silva, que acompanhou o pai e o substituiu na atração, compartilhou nesta quarta-feira, 26, as fotos da gravação emocionante que tiveram para finalizar o trabalho.

Nos registros, o jovem revelou que além dele, os dois irmãos, Lara Silva, de 25 anos, e Rodrigo, de 15 anos, marcaram presença no palco com Faustão. Inclusive, a herdeira mais velha, do casamento anterior do ex-global, fará sua estreia como cantora.

"O último Faustão na Band vai ao ar na próxima terça e, para marcar a nossa despedida, teremos a estreia da minha irmã, Lara , como cantora. A penúltima foto é um spoiler do quanto eu me emocionei durante a gravação! Quem tá ansioso pra ver?", escreveu João Silva ao revelar um pouco de como foi a gravação emocionante.

O jovem apresentador e o irmão são fruto do casamento atual de Faustão com Luciana Cardoso, com quem ele está desde 2002. Na rede social, ela recebeu uma homenagem recentemente de João Silva.

Em uma entrevista para o PodDelas, o apresentador revelou ter sentido alívio com a saída de Faustão da Band. É bom lembrar que o jovem assumiu o lugar do pai após a saída do ex-global da atração diária. Ao lado de Anne Lotterman, João vem comandando o programa.

Após assumir lugar do pai, filho de Faustão curte viagem com a namorada

O filho de Faustão, João Guilherme Silva, estava em Jerusalém com a namorada, a modelo Schynaider Moura. No último dia 26, o jovem comunicador, que assumiu o lugar do pai na Band, compartilhou fotos curtindo o Muro das Lamentações com a amada e chamou a atenção.

Cheio de estilo, o herdeiro do apresentador apareceu no passeio usando uma roupa branca e o toque especial ficou com o blazer azul-marinho. A nora do ex-global também impressionou com o look escolhido para conhecer o ponto turístico.

Schynaider Moura, que é mãe de três garotas, surgiu no local vestindo uma roupa toda preta e tampando os braços com um casaquinho rendado. Nos pés, ela colou sapatos de bico e com salto. A loira prendeu os cabelos para curtir o passeio com João Guilherme.

Tempos atrás, o casal falou sobre a diferença de idade. Na época que assumiram o relacionamento muito se falou sobre ele ser mais novo que a amada. “Diferença de idade não interferiu em nada no nosso relacionamento. O João é super maduro e eu também com a minha experiência de vida. A gente não pode se importar com o que os outros estão falando. É o que a gente gosta, é o que a gente quer, é o que nos faz feliz”, falou Schynaider Moura. Confira mais sobre aqui.

