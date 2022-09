Para protegerem os filhos, Tom Brady e Gisele Bündchen fogem do furacão nos Estados Unidos

Em meio à rumores de separação, Tom Brady e Gisele Bündchen fugiram de furacão na Flórida, mas teriam se refugiado em casas separadas

CARAS Digital Publicado em 28/09/2022, às 21h33

Nesta quarta-feira, 28, Gisele Bündchen e Tom Brady fugiram da Flórida, estado dos Estados Unidos onde moram, por conta do furacão Ian que está de passagem pelas proximidades.

Incialmente, o site americano Page Six informou que o jogador americano estava saindo de sua mansão em Tampa, que antes compartilhava com Gisele, com seus três filhos Vivian (9), Benjamin (12) e John (15). A modelo brasileira se encontraria com o marido e a família em Miami.

O time de Tom, o Tampa Bay Buccaneers, anunciou que a equipe também estaria evacuando as redondezas devido à tempestade.

Porém, uma fonte anônima revelou ao Page Six que Gisele não ficaria na mesma casa que seu marido. Enquanto o atleta ficaria na propriedade do casal em Indian Creek Island, a gaúcha estaria em uma casa alugada.

Crise?

No último dia 14, a emissora americana CNN afirmou que o casal estaria vivendo em casas separadas por estarem enfrentando uma crise no relacionamento.

Na mesma semana da notícia, Gisele teria sido vista chorando no telefone enquanto passeava com seus filhos em um parque.