Papa Francisco é internado em Roma por problemas respiratórios

De acordo com o Vaticano, líder da Igreja Católica fez exames que detectaram problemas respiratórios

De acordo com o Vaticano, o Papa Francisco (86) foi internado no Hospital Gemelli de Roma nesta quinta-feira, 30. O motivo para a intervenção é que o líder religioso irá realizar um tratamento de um problema respiratório, que acabou sendo detectado após alguns exames de rotina na última quarta-feira, 29.

Através de seu perfil oficial no Twitter, o Arcebispo mexicano José H. Gomez pediu para que os fiéis da Igreja Católica se reunissem em orações para Francisco. “Vamos rezar pelo nosso Santo Papa Francisco, enquanto ele passa por seu tratamento médico no Hospital Gemelli de Roma”, começou.

“Nós o entregamos aos cuidados de Nossa Senhora de Guadalupe e pedimos a ela para preservá-lo perto de seu amor”, completou o Arcebispo, nas redes sociais. Por conta dos exames, a chance de ser Covid-19 foi descartada pelo país.

Let’s pray for our Holy Father Pope Francis as he undergoes his medical treatments at Rome’s Gemelli Hospital. We entrust him to the tender care of Our Lady of Guadalupe and we ask that she keep him close in her love. pic.twitter.com/GXsUTFD8fR — Abp. José H. Gomez (@ArchbishopGomez) March 30, 2023

Papa Francisco cita marchinha de carnaval ao falar do Brasil

Em uma entrevista exclusiva ao Grupo Perfil, Papa Francisco contou sobre a visão do povo brasileiro. Na conversa com o jornalista Jorge Fontevecchia, o Papa falou sobre a alegria do brasileiro e ainda citou o trecho de uma marchinha de carnaval.

Quando questionado sobre a singularidade do país, ele respondeu: “É riqueza”. Então, o jornalista comentou sobre o sorriso do Papa ao falar sobre o povo brasileiro e ele confirmou a sua alegria. “Isso mesmo, o Brasil começa o carnaval desde o início do ano até a sexta-feira Santa. O brasileiro sempre vem para mim com aquela música 'se você pensa que cachaça é água, cachaça não é água não', é a riqueza que o brasileiro tem”, afirmou.

Em outro trecho da conversa, o Papa Francisco demonstrou que está atento ao que acontece no Brasil. "O Brasil é um continente, é uma explosão de riqueza, é a segurança do futuro com [o estado do] Mato Grosso. E, por isso mesmo, é tão preso na exploração dos recursos naturais, o desmatamento é impressionante no Brasil, é escandaloso. Eles estão tirando sua riqueza, até mesmo dos pulmões da humanidade. A Amazônia e o Congo são os dois pulmões da humanidade. E, se eles tiram isso, tiramos nosso oxigênio, tiramos riqueza. O Brasil tem que se resolver pela dinâmica de oposição dentro de si, e não pela uniformidade ideológica, de um lado ou de outro", afirmou, e completou: "Ele tem um equilíbrio impressionante aí dentro. O Brasil também é grande pela variedade territorial… Uma coisa é o Sul, imigração alemã e italiana, onde se desenvolveram coisas muito parecidas com os argentinos, e outra coisa é todo o resto do Brasil".