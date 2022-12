Papa Bento XVI morre aos 95 anos após piora repentina

Primeiro papa a renunciar em 600 anos, Papa Bento XVI faleceu aos 95 anos no Vaticano

O Papa Emérito Bento XVI morreu neste sábado, 31, no Vaticano após uma piora repentina de seu estado de saúde. A triste informação sobre o falecimento do religioso foi dada no Twitter que dá notícias sobre o Vaticano.

"É com pesar que informo que o Papa Emérito Bento XVI faleceu hoje às 9h34 no Mosteiro Mater Ecclesiae no Vaticano. Mais informações serão fornecidas o mais breve possível", avisaram a partida dele nesta manhã.

Nos últimos anos a saúde de Bento XVI vinha piorando. Inclusive, um dia antes da morte, o Vaticano já havia informado que ele não estava bem, estando em uma condição grave, mas estável, sendo monitorado a todo momento por médicos.

Em quase 600 anos, Joseph Ratzinger foi o primeiro papa a renunciar. A decisão de deixar o cargo, em fevereiro de 2013, veio por conta de seus problemas de saúde. Na época, ele tinha 85 anos e alegou estar fraco fisicamente e mentalmente.

“No mundo de hoje, sujeito a rápidas mudanças e agitado por questões de grande relevância para a vida da fé, para governar a barca de São Pedro e anunciar o Evangelho, é necessário também o vigor, seja do corpo, seja do ânimo, vigor que, nos últimos meses, em mim diminuiu, de modo tal a ter que reconhecer minha incapacidade de administrar bem o ministério a mim confiado", falou Papa Bento XVI.

Aos 90 anos, quando já estava aposentado, ele deu uma declaração em seu aniversário. “Houve tempos difíceis, mas sempre Deus me guiou e me ajudou a sair, de modo que eu pudesse continuar o meu caminho".

Papa Francisco revela que Bento XVI está muito doente

O Papa Francisco fez um pedido aos fiéis da Igreja Católica para que façam orações pelo Papa Emérito Bento XVI. Ele informou que o ex-papa está muito doente.

“Gostaria de pedir a todos uma oração especial pelo Papa Emérito Bento, que, no silêncio, está sustentando a Igreja. Lembremo-nos dele. Ele está muito doente, pedindo ao Senhor que o console e sustente neste testemunho de amor à Igreja, até o fim”, disse ele.