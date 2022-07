Paolla Oliveira tieta Ivete Sangalo em gravação de novo programa na Globo

Atriz Paolla Oliveira compartilha registros de encontro com a cantora Ivete Sangalo e mostra sua admiração pela artista na web

CARAS Digital Publicado em 06/07/2022, às 07h51

A atriz Paolla Oliveira (40) mostrou que é fã e usou suas redes sociais para compartilhar um momento especial com ninguém menos que a diva Ivete Sangalo (50)!

Na terça-feira, 05, a atriz, que interpreta Pat na novela Cara e Coragem, surgiu ao lado da cantora nos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro, e compartilhou registros do encontro em seu feed no Instagram com uma declaração para a artista.

"'Ô maluquete, de quem você é tiete? Eu sou, sou tiete da @ivetesangalo. Feliz em fazer parte de mais um passo nessa sua carreira. Estar com você é sempre um presente", escreveu a namorada de Diogo Nogueira (41), que também participou da gravação, citando trecho da canção Tiete.

Nos comentários do post, os fãs não pouparam elogios à dupla. "Maravilhosas", disse Sabrina Sato. "Amizade de MILHÕES", "Só mulheres maravilhosas nessa foto. A Ivete é incrível e Paolla também. Amizade linda", "Encontro de Titãs", "Maravilhosas", "Duas musas", destacaram os seguidores.

As famosas se encontraram nos bastidores da primeira edição do programa Pipoca da Ivete. A atração da TV Globo tem estreia prevista para o dia 24 de julho e vai ao ar aos domingos.

Ivete Sangalo explode o fofurômetro com vídeo das filhas

Recentemente, Ivete Sangalo encheu seu feed de amor ao postar vídeo das filhas gêmeas Helena (4) e Marina (4), frutos do casamento com Daniel Cady (37), dançando. Nas imagens, publicadas em seu perfil no Instagram, as pequenas esbanjaram fofura ao mostrar o rebolado ao som da nova música da cantora, O Que Será De Nós?, em parceria com Tierry. Ao legendar a publicação, Ivete brincou com a linguagem pantanês, o sotaque dos personagens do remake da novela Pantanal, da TV Globo. "Uma boa dose de ALEGRENCIA, porque de sofrência nóis num vévi", disse a mamãe.

Confira registros do encontro de Paolla Oliveira com Ivete Sangalo:

