Ivete Sangalo encanta ao mostrar as filhas dançando sofrência: ''Coisa mais linda!''

Cantora Ivete Sangalo publica vídeo fofo das filhas, Helena e Marina, dançando e brinca com linguagem 'pantanês'

CARAS Digital Publicado em 04/07/2022, às 07h16

A cantora Ivete Sangalo(50) encheu seu feed de amor ao compartilhar um momento fofo das filhas nas redes sociais!

Na noite de domingo, 03, a mamãe coruja publicou um vídeo das herdeiras, Helena (4) e Marina (4), frutos do casamento com Daniel Cady (37), dançando.

Nas imagens, publicadas em seu perfil no Instagram, as pequenas esbanjaram fofura ao mostrar o rebolado ao som da nova música da cantora, O Que Será De Nós?, em parceria com Tierry. Ao legendar a publicação, Ivete brincou com a linguagem pantanês, o sotaque dos personagens do remake da novela Pantanal, da TV Globo.

"Uma boa dose de ALEGRENCIA, porque de sofrência nóis num vévi", disse Ivete na postagem.

"Ai que amorrrrr", babou Sabrina Sato nos comentários do post. "Maravilhosas!", elogiou Fátima Bernardes. "Eu não dou conta dessa duplinha não", se derreteu uma fã. "Que coisa mais linda", disse outra. "Puxaram pra mãe delas", comparou mais uma.

Filhas de Ivete Sangalo roubam a cena com looks caipiras

Recentemente, as herdeiras de Ivete Sangalo e Daniel Cady surgiram usando vestidos combinando e laços no cabelo para curtir festa junina com a família. “Um São João desses bicho! Meus patinhos”, disse a cantora.

Confira as filhas de Ivete Sangalo dançando: