Paolla Oliveira sensualiza na obra de sua nova mansão: "Os pedreiros piram"

Paolla Oliveira sensualiza na obra; de calça coladinha e top, atriz publicou vídeo bem ousado nas redes sociais

A atriz Paolla Oliveira deixou os seguidores impressionados nesta sexta-feira (12) ao publicar um vídeo bem divertido nas redes sociais. Ousada, ela apareceu sensualizando ao visitar a obra de sua nova mansão que está em construção.

"Eu tinha uma parede sem reboco, um fotógrafo e um questionamento. Será que essa obra termina?", brincou ela ao compartilhar o vídeo com os seguidores. Na gravação, ela posa encostada nos tijolos das paredes que estão sendo erguidas.

Deslumbrante, a musa aparece com uma calça apertadinha e um top com a barriga de fora. "Eu sendo musa na obra da minha casa e perguntando: quando vai ficar pronta?", diz ela na gravação que encantou os seguidores.

Nos comentários, só elogios para a beleza de Paolla Oliveira. "Paolla, se sobrar um milheiro de tijolo aí manda aqui pra mim, tá pela hora da morte", brincou um. "Gente, essa mulher consegue ser linda de qualquer jeito", declarou outro. "Agora que os pedreiros piram de vez", disparou outro.

Veja:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Paolla Oliveira (@paollaoliveirareal)

Paolla Oliveira ganha homenagem do namorado, Diogo Nogueira

O cantor Diogo Nogueira publicou um vídeo emocionante em homenagem à namorada,Paolla Oliveira. Nas imagens, ele exibe momentos do casal, se derrete à atriz em um áudio apaixonado e diz que queria "ganhar mais para viver agarrado igual carrapato".

"Dá pra passar um dia inteiro falando das qualidades da Paolla, mas o vídeo já fala tudo! Um conselho que eu dou, podem deixar a vida surpreender. Porque foi assim, quando eu menos esperava, que eu conheci essa mulher maravilhosa, que me arrebatou no primeiro contato, quase me matou no primeiro olhar", declarou ele.

Apaixonado, o cantor deixou bem claro que segue caidinho pela atriz. "Nada me dá mais prazer do que observar como ela naturalmente domina o mundo e faz dele o melhor lugar pra viver. Que privilégio meu dividi-lo com você! Parabéns meu amor! Te amo e aproveite muito seu dia!", afirmou.