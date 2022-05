Paolla Oliveira e Diogo Nogueira são flagrados aos beijos e dão show de simpatia

Em shopping, Paolla Oliveira e Diogo Nogueira esbanjaram amor e simpatia ao perceberem que estavam sendo fotografados

CARAS Digital Publicado em 17/05/2022, às 07h30

O casal Paolla Oliveira e Diogo Nogueira foi flagrado em clima de romance!

Nesta segunda-feira, 16, os pombinhos apaixonados foram fotografados aos beijos após jantarem no shopping Village Mall, no bairro da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

Ao perceberem estarem tendo seu momento de romance registrado, Paolla Oliveira e Diogo Nogueira logo acenaram e sorriram para o fotógrafo.

Para jantar em um restaurante japonês com o amado, a atriz, da próxima novela das sete, Cara e Coragem, apostou em um look todo preto. Deixando um pouco a barriga de fora, a loira deu um show de beleza no local.

Ao deixarem o lugar e andarem pelo shopping, Paolla Oliveira e Diogo Nogueira não desgrudaram. De mãos dadas e bem conectados, eles não pararam de trocar carinhos.

Faltando poucos dias para estrear na novela das sete, Cara e Coragem, a atriz encantou ao mostrar a preparação de sua personagem na rede social.

Veja os cliques de Paolla Oliveira e Diogo Nogueira no shopping:

Fotos: Webert Belicio / Agnews