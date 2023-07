Paola Carosella nega rumores de que estaria falida: “Notícias falsas”

A chef de cozinha Paola Carosella reagiu em suas redes sociais aos rumores de que estaria falida e comentou sobre sua carreira

Nesta terça-feira, 25, Paola Carosella surpreendeu seus seguidores ao compartilhar em seu Instagram um desabafo em que comentou sobre alguns rumores sobre sua carreira e vida profissional.

A chef de cozinha falou abertamente sobre os rumores de que estaria falida. “Eu vendo esses sites de ‘notícias’ falando que estou falida”, começou dizendo a ex-jurada do Masterchef sobre os boatos que davam conta de que Paola estaria com uma dívida de R$ 2 milhões.

“Agora falando sério, quem se beneficia com espalhar notícias falsas? A quem serve uma sociedade confusa, distraída e afogada em informações distorcidas. Não, não estou falida não. Não fechei restaurantes, na verdade tenho aberto vários ultimamente e estão indo muito bem, obrigada”, escreveu a chef na legenda de uma foto em que aparecia de maiô.

A atual apresentadora do “Alma de Cozinheira” ainda comentou: “Não, não passei a perna aos sócios – muito pelo contrário, sempre ganharam dinheiro comigo. Meus restaurantes estão ótimos, meus ex sócios também meus atuais e eu também. Bom dia a todos”.

No Twitter, Paola também se manifestou e respondeu diretamente uma notícia que afirmava que ela estava falida e com dívidas. “Que restaurante eu fechei? Quando é mesmo que eu fui à falência? E onde eu tive ou tenho uma dívida de 2 milhões”, questionou a chef.

Diversos fãs saíram em defesa de Paola. A chef compartilhou nas redes sociais uma resposta de uma fã que disse: “Só se for uma dívida histórica com 2 milhões de seguidores sedentos por uma oportunidade de comer no seu restaurante”.

Alo @tvhistoria - conta aí : qual restaurante eu fechei ? Quando é mesmo q fui à falência ? E onde q eu tive ou tenho uma dívida de 2 milhões ? 🙄 🙄🙄🙄 https://t.co/sTeBeRvdcf — Paola Carosella (@PaolaCarosella) July 23, 2023

Polêmica!

Esta não é a primeira vez que Paola se envolve em polêmica nas redes sociais. Recentemente, a chef participou de um podcast em que criticou uma influenciadora, e deu a entender que estava falando de Virginia Fonseca.

Após a fala que causou comoção nas redes sociais, Virginia se manifestou e dividiu seguidores. A própria Paola também veio a público comentar sobre toda a repercussão de sua fala.