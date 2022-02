Paloma Tocci recorda fotos com Ricardo Boechat e fala da saudade: ''Com você aprendi tanto''

Ricardo Boechat faleceu há 3 anos, e Paloma Tocci recordou algumas fotos com o jornalista e prestou uma homenagem

CARAS Digital Publicado em 11/02/2022, às 17h16

Paloma Tocci (39) usou as redes sociais nesta sexta-feira, 11, para prestar uma homenagem para Ricardo Tocci (1952 - 2019).

Em seu perfil no Instagram, a apresentadora recordou algumas fotos ao lado do jornalista, que faleceu aos 66 anos após um acidente aéreo, e falou sobre a saudade que sente do amigo com quem dividia a bancada na Band.

"11.2 quanta saudade. Com você aprendi tanto, Boechat - principalmente sobre o amor e sobre admirar uma mulher!", começou ela.

Paloma também fez um agradecimento a viúva de Boechat, Veruska (48). "Com você aprendo tanto @doceveruska! Sua amizade é um presente. Sua força uma inspiração. Amo suas frases! A de hoje: Não adianta derrubar que a gente levanta! Meu abraço bem carinhoso em você e nas meninas! Ele está sempre com vocês", completou a jornalista.

Veruska também prestou uma homenagem e lamentou os 3 anos da morte do marido. "Três anos sem ele, mas com duas filhas nas quais vive o nosso amor...", disse ela em um trecho da publicação, citando as filhas, Catarina e Valentina

Confira a homenagem de Paloma nos 3 anos da morte de Boechat: