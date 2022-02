Viúva de Ricardo Boechat lamenta três anos da morte do jornalista: ''Pior dia do meu ano''

Veruska Boechat fez um texto emocionante em homenagem ao marido, Ricardo Boechat, que faleceu aos 66 anos em acidente aéreo

CARAS Digital Publicado em 11/02/2022, às 09h11 - Atualizado às 10h05

A viúva de Ricardo Boechat (1952 - 2019) usou suas redes sociais para homenagear o marido.

Nesta sexta-feira, 11, completa três anos da morte do jornalista, que faleceu aos 66 anos de idade em acidente aéreo. O helicóptero em que ele estava caiu na Rodovia Anhanguera, em São Paulo.

Em seu feed no Instagram, ela compartilhou um registro em que aparece ao lado do amado e das duas filhas do casal, Catarina e Valentina.

"Três anos sem ele, mas com duas filhas nas quais vive o nosso amor. Uma vez compramos um apartamento pra morar, fui visitar com o arquiteto que ia me ajudar a reformar, o arquiteto me perguntou: 'O que o Boechat achou?'. Respondi: 'Ele ainda não veio aqui'. O arquiteto me olhou, chocado: 'Vocês compraram um imóvel que só você visitou?' Sim, ele confiava na minha decisão e no meu gosto de olhos fechados. Eu também confiava no discernimento dele de olhos fechados", começou escrevendo.

No longo texto, ela também falou da relação de confiança e cumplicidade que tinham. "Durante todo o tempo em que estivemos juntos, eu tive a certeza de que mesmo que algo que eu fizesse desse muito errado, ele estaria ali pra me apoiar. E eu sei que ele tinha a mesma certeza sobre mim, que, sim, eu primeiro daria bronca nele, mas depois resolveria ou o ajudaria a resolver qualquer besteira que ele tivesse feito -- ele fazia várias".

Ao finalizar, Veruska deixou uma mensagem positiva aos seguidores. "Esse post é porque eu quero usar o pior dia do meu ano pra mandar uma mensagem positiva e dizer: case com alguém que te queira e a quem você queira de verdade, com alguém em quem você acredite e que acredite em você. Amor pra mim é isso. É uma honra ouvir as pessoas dizerem o quanto o admiravam, no meu coração sempre penso: 'e elas nem sabem que depois de um dia de trabalho exaustivo, quando estávamos indo jantar fora, já o vi descer do carro no meio do caminho pra tirar do meio-fio com os braços uma pessoa em situação de rua que estava deitada onde ele achou que corria o risco de ser atropelada'. Essa é só uma história do ser humano que ele era. Tenho milhares delas", disse Veruska Boechat na legenda da publicação.

Confira a declaração de Veruska Boechat: