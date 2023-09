Pai e mãe de ator morrem com poucos dias de diferença: 'Até um dia'

O ator Marcelo Saback surpreende ao lamentar a morte dos seus pais, que faleceram com poucos dias de diferença

O ator e diretor Marcelo Saback está de luto na família. Ele revelou que seus pais faleceram com poucos dias de diferença e ele prestou homenagem para os dois. A mãe dele faleceu no dia 21 de setembro, e o pai dele partiu no dia 25 de setembro.

Em posts no Instagram, o artista falou sobre a morte dos dois e relembrou fotos deles. Ao falar de sua mãe, ele disse: "“O fim nunca é bom.. se fosse, seria o começo"… sua linda trajetória por aqui terminou mãe... mas outra, mais luminosa se inicia!! Vá em paz e com Deus! Você é a razão de todos.. e de tudo em nós! Sempre foi, pra sempre será! Te amo, infinito!".

Poucos dias depois, ele falou sobre seu pai. "Paizão amado! É tanta gratidão por tudo e por todos nós… sempre me disseram q eu parecia com você. Na verdade, foi o que tentei a vida toda! Você minha referência. Vá com Deus, na paz e na luz! Missão cumprida com louvor e muito amor. Com seu sorriso largo e forte, certamente será recebido com festa (você ama festas e sempre nos ensinou a celebrar a vida). Que assim seja! Te amo pra sempre e como sempre! Até um dia!", afirmou.

Por enquanto, ele não revelou a causa da morte dos pais.

Morre Walewska Oliveira, ex-campeã olímpica de vôlei

A ex-jogadora de vôlei Walewska Oliveira faleceu aos 43 anos na última quinta-feira, 21, em São Paulo. A atleta foi campeã olímpica em Pequim em 2008 e foi medalha de bronze em Sidney em 2000. Ela se despediu das quadras em 2022, quando jogada no time Praia Clube.

Recentemente, ela lançou o livro Outras Redes sobre a sua trajetória e estava em fase de divulgação do projeto. A última aparição dela foi no Canal Ataque Defesa, do ex-jogador de vôlei Alexandre Oliveira, na internet. Ela gravou a entrevista na quarta-feira, 20, e foi ao ar na quinta-feira, 21.

Nas redes sociais, a Confederação Brasileira de Vôlei lamentou a morte da ex-jogadora. "Walewska era uma jogadora especial, sua trajetória no esporte será para sempre lembrada e reverenciada. Neste momento tão difícil, a CBV se solidariza com a família e os amigos desta grande jogadora", disse presidente da CBV, Radamés Lattari.