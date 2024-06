Pai de três, Rafael Cardoso revela experiências com filha mais nova: 'A gente aprende'

Em entrevista ao programa Desconecta Rio, da TV CARAS, Rafael Cardoso confessou que tem vivido novidades na paternidade após o nascimento da terceira filha

Rafael Cardoso (38) confessa que a chegada da pequena Helena, fruto de seu relacionamento com a psicóloga Carol Ferraz (33), lhe permitiu viver novas experiências, apesar de já ser pai de Aurora (7) e Valentim (4). Em entrevista ao programa Desconecta Rio, da TV CARAS, o artista abriu um pouco a intimidade e comentou detalhes envolvendo a paternidade.

"Sempre fiz tudo. Fazia todo o papel, era pai de verdade. Tinha dia que eu saía do Projac e tinha um intervalo grande, eu saía de lá e ia almoçar com eles em casa, fazia comida muitas vezes, ia lá almoçava com eles e voltava. Muitas vezes fiz isso", conta o ator, que desde a separação de Mari Bridi, em 2023, tem ficado afastado dos filhos por questões judiciais.

Longe da televisão, Rafael agora tem vivido de pertinho todos os detalhes envolvendo a paternidade da pequena Helena, a qual tem se dedicado integralmente desde os primeiros dias de vida. Segundo o paizão coruja, tem sido especial poder cuidar da bebezinha e experimentar novidades que não conseguiu com os primeiros herdeiros.

"Estou podendo viver isso de novo, né? E a gente acha que já sabe [de tudo], né? Pensei, a mãe [Carol] de primeira viagem, ela não vai saber... Nossa, a gente aprende tudo de novo, coisas novas de relação mesmo, que eu não pude experienciar com as crianças, por estar gravando. Então é uma oportunidade de viver assim, que eu não consegui viver com eles, por estar trabalhando muito", explica.

Nos últimos meses, Rafael tem aproveitado o período de descanso longe do trabalho para descansar e ficar mais pertinho da família. Além disso, ele também tem se dedicado aos cuidados de sua fazenda, a qual aponta como necessário e essencial para seu novo momento enquanto pai, homem e artista.

"Eu posso parar de fazer qualquer coisa na minha vida, mas parar de plantar, não paro. Então, ter ela [a Helena] lá comigo, neste momento, não preciso de mais nada, a não ser meus filhos, mas logo vou voltar a vê-los", torce.

ASSISTA A ENTREVISTA COMPLETA: