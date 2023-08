Pai de Henry Borel se emociona ao relembrar último pedido do filho: "Dói"

Pai de Henry Borel se emociona ao relembrar a conversa que teve com o menino; veja

Pai do menino Henry Borel, o empresário Leniel Borel revelou que o pequeno fez um pedido comovente no dia em que acabou perdendo a vida. Segundo ele, o herdeiro disse que queria que ele dormisse ao seu lado no apartamento da mãe, Monique Medeiros.

A declaração foi para o podcast 'PodPeople'. Ele conta o que ouviu do pequeno. "Meu filho me pediu um dia, falou assim: 'Pai, dorme comigo lá'. Aí ei falei assim: 'Filho, como é que eu vou dormir com Monique e Jairo no mesmo apartamento?'", contou Leniel.

Leniel Borel disse que inclusive conversou com a avó do menino. "No mesmo momento eu ligo pra dona Rosangela, a avó: 'Está muito estranho isso. Por favor, vai lá e fica com o Henry. Vê o que está acontecendo?", completou.

Ele afirmou que os familiares já desconfiavam do comportamento de doutor Jairinho. "Inclusive, no dia que eu pego o meu filho, no último fim de semana, quem me entrega o Henry é a Monique e a Rosângela. Ela estava dormindo aquela semana com o Henry. Então, assim, a avó sabia das agressões e nada fez. A mãe sabia das agressões e nada fez, a babá sabia das agressões e nada fez. Isso dói pra mim", declarou.

Patrícia Poeta foi elogiada após entrevista com Leniel Borel

A apresentadora Patrícia Poeta (46) recebeu muitas mensagens de elogios após a declaração de solidariedade que fez para o pai de Henry Borel, assassinado em 2021, Leniel Borel durante sua participação no Encontro.

"É admirável a força que você vem enfrentando a vida e os desafios, esperando esse julgamento, deve ser um dia após o outro. Vivendo um dia após o outro", declarou ela visivelmente emocionada, ao demonstrar apoio ao rapaz que foi sincero ao falar do processo difícil que está enfrentando após a perca do filho.