Outra vez? DJ expõe traição de jogador do Corinthians e viraliza; saiba mais

Victor Cantillo, jogador reserva do Corinthians, foi um dos assuntos mais comentados nas redes nesta sexta, 22

O nome de Victor Cantillo (29) se tornou assunto nas redes nesta sexta-feira, 22, após a DJ Monaliny Soares expor uma suposta traição do atleta, que defende o Corinthians, em um vídeo em que ela aparece usando roupão na casa do jogador.

"E essa traição? (risos) Jogador do Cortinthians, Cantillo, não se importou muito em me levar para a casa dele com tudo da esposa", diz a legenda do registro compartilhado na plataforma Kwai, que mostra móveis e fotos da casa do atleta colombiano.

Cantillo é casado com Geraldine Pineda Herrera, com quem tem dois filhos. Após a exposição da suposta traição, o atleta tirou do ar as fotos ao lado da família e privou os comentários. Já Geraldine tornou sua conta na rede social privada.

Monaliny é uma DJ internacional que atualmente vive em Londres. Ela acumula mais de 440 mil seguidores em seu perfil do Instagram em que costuma compartilhar cliques de viagens, trabalhos e looks que usa. Neste sábado, 22, ela mostrou em seus Stories que estava viajando para Portugal.

Em conversa com o site Quem, a DJ confirmou ser ela no vídeo que se tornou viral no X (antigo Twitter) e assegurou ter ficado com o atleta no apartamento em que ele mora, enquanto a esposa estava viajando.

Nas redes sociais, muitos internautas comentaram a repercussão do vídeo e até fizeram comparações com o caso de traição exposto por Luísa Sonza, que anunciou o término do namoro com Chico Veiga durante uma entrevista ao programa Mais Você.

Na última terça-feira, 19, a cantora foi ao programa matinal e leu uma carta alegando ter sido traída pelo influenciador. Com a repercussão do fim do relacionamento, Chico teve sua conta no Instagram derrubada e ainda não se pronunciou sobre o caso.

