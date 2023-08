Os ataques cruéis e inaceitáveis contra Pietra, filha de Biel e Tays Reis

Pietra, filha de Biel e Tays Reis, sofre com ataques nas redes sociais; entenda o que está rolando

A cantora Tays Reis está revoltada. É que a sua filha bebê, a lindíssima Pietra, está sendo vítima de comentários negativos sempre que aparece nas redes sociais. A crueldade das mensagens tem impressionado a cantora que vive um romance com o cantor Biel, pai da menina.

Nesta semana, ela chegou a publicar um longo desabafo. “Gente, eu fico besta como as pessoas colocam frases de Deus no perfil e são os próprios encomendados do capeta. Como pode uma pessoa perder o tempo dela para ir em uma foto de uma criança e comentar isso?”, disse ela.

A artista então exibiu críticas à aparência da criança. A pequena é chamada de "feia" e fãs insinuam até que ela tem algum "problema". Outra disse que a bebê parece que "tem demência". Isso sem o menor constrangimento.

Tays Reis se mostrou revoltada com as mensagens e disse que se sentia mal com o que estava lendo. “Olha que mal amada, cheia de ódio, falando de uma criança, de um bebê. Deus me livre. Deus tem que dar paciência, é tanta coisa que a gente vê na internet (...) E mais, mesmo se tivesse demência, você não tem esse direito de falar sobre isso, você já ouviu falar de inclusão social? Mas que raiva, cara”, completou.

Pietra recentemente completou um ano

A pequena Pietra, sua primeira filha com Biel, nasceu em agosto do ano passado. Ela acaba de completar seu primeiro aninho, que foi comemorado em uma festinha encantadora. Vale lembrar que o casal se conheceu no reality show A Fazenda 12, da Record, exibido no ano de 2021. Depois que deixaram o programa, os famosos engataram em um relacionamento. No fim do ano passado, eles se tornaram pais de Pietra, que hoje está com um aninho.

