Oi? Juju Salimeni conta que faz xixi no carro e explica macete

A musa fitness Juju Salimeni contou que bebe muita água e acaba tendo que fazer xixi de jeito inusitado

Nos stories do Instagram, a musa fitness Juju Salimeni contou o perrengue que passa com frequência por ingerir bastante água e sentir que tem a "bexiga pequena".

Mostrando uma garrafinha preta e de bom-humor, a empresária contou o que passa durante as viagens de carro: "Estou na parte de trás do carro. Vim fazer xixi, porque a pessoa não aguenta. A sorte é que a gente sempre tem uma coqueteleirinha no carro, então já fiz aqui mesmo".

"Não tem uma vez em que eu chegue em qualquer lugar apavorada para fazer xixi ou não tenha que fazer no carro. Sempre! Todo dia", afirmou a ex-panicat.

"Eu bebo bastante água, menos do que eu deveria. Na bexiga cabem 100ml. Então, faço na garrafinha, e roupa larguinha não precisa tirar, você só puxa. Cheia dos esquemas", contou ela dando a dica.

Emagreceu!

Em uma caixinha de perguntas de seu perfil do Instagram, uma fã perguntou se ela havia emagrecido e quantos quilos estava pesando. "Emagreci mesmo, desde o carnaval perdi 4kg! Tô pesando 75 kg e gostando muito! Gosto dos músculos assim mais marcados e todas as roupas veste melhor", respondeu a empresária.