Juju Salimeni diz que perdeu peso e condena proibição de prescrição de hormônios por médicos

Mais sequinha, Juju Salimeni falou quanto está pesando atualmente e comentou sobre decisão do Conselho de Medicina

A influenciadora fitness Juju Salimeni contou que perdeu alguns quilos após o Carnaval e está se amando mais ainda.

Em uma caixinha de perguntas de seu perfil do Instagram, uma fã perguntou se ela havia emagrecido e quantos quilos estava pesando. "Emagreci mesmo, desde o carnaval perdi 4kg! Tô pesando 75 kg e gostando muito! Gosto dos músculos assim mais marcados e todas as roupas veste melhor", respondeu a empresária.

Sempre bem sincera com os seguidores, ela condenou a decisão de que terapias hormonais para fins estéticos não poderão mais ser prescritas por médicos. "O maior tiro no pé de todos os tempos! Agora, quem estava fazendo acompanhamento de forma correta com um médico e comprando com segurança em estabelecimentos legais, vai comprar no mercado negro (sic), e aí, sim, correr riscos. Parabéns pelo retrocesso e desserviço, bando de ignorantes!", escreveu.

Vale ressaltar que o uso de hormônios sem acompanhamento especializado pode resultar em infertilidade, mudanças de humor, disfunção erétil, além de complicações relacionadas a órgãos como o coração.

Veja: