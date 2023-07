Oi? Ex-BBB Cézar Black faz pix com doação para Gustavo Benedeti: "Não pode"

Cézar Black faz pix com doação para Gustavo e revela o motivo

O enfermeiro Cézar Black causou nas redes sociais nesta segunda-feira, 24, ao contar que decidiu fazer um "pix" para o ex-colega de BBB23 Gustavo Benedeti. É que ele decidiu dar uma "ajudinha" para o amigo famoso.

Tudo começou com uma piada. É que o fazendeiro afirmou em uma entrevista que evita usar um tênis de luxo para não sujá-lo. Ao descobrir a informação, o enfermeiro fez zoeira com a situação e decidiu incentivar o ex-BBB a sair de casa.

"Está com tênis branco gringo e não pode sair para não sujar. Não quer gastar o tênis para o investimento não sair caro... Vou te fazer um pix de R$ 1.450! Compra tudo em ração para os gados", brincou ele.

Cézar Black ainda publicou uma foto do comprovante e fez piada ao acrescentar dois zeros falsos na transferência. Vale lembrar que os dois eram muito próximas quando participaram da mesma edição do programa da Globo.

CONVIDADO PARA 'A FAZENDA'

O enfermeiro Cezar Black (35) ainda está colhendo os frutos de sua participação no BBB 23, mas também está de olho no futuro. Em entrevista à CARAS Brasil, o bonitão confessou que existe a possibilidade dele vir a aceitar um convite para entrar no reality show A Fazenda.

Segundo Black, depois de não ter conseguido conquistar uma vaguinha na final do BBB 23, ele sente que pode mostrar um pouco mais de sua personalidade para o público brasileiro.

"Quando eu saí da casa eu não pensava em voltar para um reality. Hoje, com a poeira baixa, vejo que dava para eu fazer muitas coisas diferentes. Então um novo reality seria uma nova oportunidade de tentar mostrar ao Brasil a minha essência, corrigir meus erros e tentar sair de lá campeão. Ainda me dói um pouquinho o fato de não conseguir chegar até a final. Mas eu faria, sim, outro reality", declarou.