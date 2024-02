Thales Cesar reflete sobre oportunidade como ator em musical da Broadway: ‘Difícil acreditar’

Morador da periferia de SP, Thales Cesar conquistou papel importante no espetáculo O Rei Leão e se emociona ao falar da oportunidade, em entrevista a Revista CARAS

Em cartaz no musical O Rei Leão, um dos espetáculos mais aclamados da Broadway, Thales Cesar (23), que dá vida a Simba na produção, relembra as dificuldades que enfrentou na vida humilde que teve com a família. Em entrevista a Revista CARAS, ele chega a se emocionar quando reflete sobre o que já conquistou profissionalmente. “Quando lembro das dificuldades que enfrentei com minha família, fica até difícil acreditar que tenho a chance de fazer parte disso tudo”, diz o ator.

Nascido e criado no bairro Jardim Ângela (SP), Thales - que se apresenta de quinta a domingo, no Teatro Renault, em São Paulo - lamenta a falta de oportunidades a jovens da periferia como ele. “É maravilhoso saber o quanto tenho motivado crianças e jovens da minha comunidade. Ao mesmo tempo, é triste saber que quem mora perto de mim ainda não está no palco e, se não batalhar muito, dificilmente estará”, pondera.

De volta ao Brasil em 2023 (a primeira versão foi apresentada em São Paulo em 2013), O Rei Leão não atraiu o artista de imediato. “Em 2022, quando abriram as inscrições para a audição, todo mundo falava que eu deveria tentar porque o espetáculo pagava bem... Me falavam tanto de dinheiro que desisti. Sempre fui pobre e sempre fui feliz. Queria continuar atuando, mas não a ponto de fazer algo só pelo dinheiro”, revela.

Mas tudo mudou quando Thales recebeu o contato direto de Thiago Rodrigues, maestro do espetáculo da Broadway, que há quatro anos havia assistido a uma de suas apresentações em um musical religioso. No início do ano passado, com as audições quase encerradas, o artista recebeu o convite para o teste.

“Por incrível que pareça, desta vez, eu senti muita paz. Diferentemente de quando abriram as inscrições. Tive somente dois dias para me preparar para tudo. Deu certo. Me ligaram e avisaram que eu tinha passado, mas só descobri que realmente seria o Simba no primeiro dia de ensaio. Confesso que estava com medo de tanta responsabilidade”, diz.

Apesar do sucesso, o jovem ator garante que não quer perder sua essência: “Toda vez que eu volto para o lugar onde cresci penso nisso. Seja quando estou com meus amigos sentado na calçada ou com minha família... Lá não tem glamour nenhum e isso me faz muito feliz. Nada paga o fato de não ter um coração voltado ao dinheiro”, destaca.