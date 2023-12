O que rolou? Ana Hickmann reclama de 'gente mentirosa' em indireta misteriosa

Ana Hickmann reclama nas redes sociais ao participar de "trend"; indireta da apresentadora deixou os fãs intrigados e gerou reações

A apresentadora Ana Hickmann se tornou um dos assuntos mais comentados nas redes sociais nesta terça-feira, 5, ao entrar para uma das "trends" do momento. É que ela resolveu listar uma série de fatos sobre sua personalidade e sobre suas características físicas.

Na brincadeira, ela contou aos fãs que está com 42 anos, tem 1,85 m de altura e usa sapato número 41. A apresentadora ainda revelou que é do signo de peixes, tem uma tatuagem, piercing e adora a primavera, sua estação favorita do ano.

Só que a estrela ainda aproveitou a oportunidade para mandar uma indireta misteriosa. Ao responder do que tem fobia (aversão), ela foi bem direta. “De gente chata e mentirosa”, escreveu a loira deixando os fãs intrigados.

Ana Hickmann ainda contou que seu lugar favorito é sua casa, cor favorita é o azul, bebida favorita vinho e champanhe, e viagem favorita Amazônia e Jalapão. Veja abaixo a publicação compartilhada pela comandante do Hoje em Dia.

Ana Hickmann participa de "trend"

Ex-marido de Ana Hickmann recebe autorização para visitar o filho

Também neste final de semana, Alexandre Correa contou que não vê o filho desde o dia 11 de novembro, quando saiu de casa após brigar com sua esposa. Ela o acusou de agressão e chamou a polícia, registando um boletim de ocorrência. Com isso, ele saiu de casa e não viu mais o filho. Nos últimos dias, o empresário contou que conseguiu falar com o filho por meio de videochamadas no celular.

Após ceder a guarda do menino para a apresentadora, o empresário recebeu a autorização da justiça para visitar o filho, Alexandre. De acordo com o colunista Lauro Jardim, do Jornal O Globo, a autorização da justiça diz que ele pode visitar o filho por intermédio de terceiros, por conta da medida protetiva da apresentadora.