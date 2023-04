O que Lua, filha da Viih Tube, tem? Entenda o que é a icterícia

A filha de Eliezer e Viih Tube nasceu no último final de semana e apresentou sintomas que preocupou a mamãe

A influenciadora Viih Tube (22) revelou nesta quinta-feira, 13, o nascimento de Lua, fruto do relacionamento com Eliezer do Carmo (33). Ela contou que a garotinha nasceu com icterícia neonatal e precisou passar por um banho de luz.

"Meu coração doeu, porque não é fácil, mas conseguimos e tivemos alta depois", disse Viih Tube, que já tem enfrentado de perto os dramas da maternidade. Lua nasceu no último domingo (9), em São Paulo.

Icterícia se trata de uma condição a qual a pessoa apresenta uma coloração amarelada ou alaranjada na pele. Os sintomas, que se apresentam nos primeiros dias de vida das crianças, também podem atingir olhos e mucosas.

O problema, que é super comum nos recém-nascidos, é causado pelo aumento de bilirrubina no sangue, substância produzida pelo fígado. No entanto, em poucos dias de tratamento o amarelado deixa de existir através de tratamento que envolve luz.

Em sua maioria, os casos envolvendo icterícia acontecem por que nos primeiros dias de vida o fígado dos bebês ainda apresentam limitações e não está totalmente pronto. Por conta disso, acaba não conseguindo processar com facilidade a bilirrubina.

Apesar do susto inicial em muitos pais, especialistas garantem que a condição apresentada nos bebês é comum e apenas representa uma transição entre a vida dentro do útero e o nascimento.

Nasceu! Viih Tube e Eliezer publicam primeira foto com a filha Lua

Lua, a herdeira de Eliezer e Viih Tube nasceu no último domingo, mas só foi apresentada aos fãs nesta quinta-feira, 13."Aqui é a Lua, cheguei! Nasci no domingo de Páscoa, dia 09 de abril de 2023 as 8:38h, pesando 3,555kg, com 49 cm! Meu apgar foi 9/10, cheguei ao mundo com 39 semanas e 2 dias", escreveram os papais na legenda da foto do Instagram.