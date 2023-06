O que aconteceu com Raul Gil? Apresentador fez cirurgia delicada; entenda

Raul Gil passou por uma raspagem na próstata e segue internado em um hospital de São Paulo

O apresentador Raul Gil (85) está internado no Hospital Albert Einstein, na Zona Sul de São Paulo. Ele deu entrada na unidade no início da semana e passou por um procedimento cirúrgico na próstata na última terça-feira (30). Ele segue se recuperando em estado estável .

Conforme informações do SBT, o comunicado passou por uma cirurgia de "raspagem de próstata" . O caso também foi confirmado pelo filho de Raul Gil, que ainda revelou que o pai estava com uma hiperplasia de próstata, tipo de crescimento benigno do órgão.

O problema de saúde enfrentado por Raul pode causar bloqueio do fluxo da urina, que assim também provoca dificuldade para urinar.

Nesta quinta-feira (1º), o apresentador chegou a usar o Instagram para tranquilizar os fãs sobre a cirurgia que havia feito. Ele garantiu que estava bem e aproveitou para agradecer toda equipe médica.

"Estou me recuperando de um procedimento bem sucedido e muito em breve estarei de volta às gravações. Agradeço também ao meu amigo Dr. Sérgio Filizola e toda sua equipe. Um grande abraço a todos!", disse.

Conforme especialistas, a hiperplasia é uma das doenças mais comuns entre as que se desenvolvem na região da próstata. Em estágio inicial, ela pode ser tratada com uso de medicamentos, mas caso não haja resultado, o caminho mais indicado é a cirurgia.

Leia também: Após passar por procedimento cirúrgico, Raul Gil tranquiliza os fãs: "Me recuperando"

Vale destacar que Raul Gil tem mostrado estar com a saúde frágil desde o início do ano. Em fevereiro, por exemplo, o apresentador acendeu um alerta nos fãs ao ser internado também no Hospital Albert Einstein. No entanto, na época, ele afirmou que apenas foi fazer exames de rotina.

"Alô meus amigos! Ontem eu fui fazer uns exames no Einstein, exame de rotina, e já viu né... Caiu no hospital e todo mundo preocupado... Ainda mais quando a gente é uma pessoa que os outros gostam da gente e se preocupam com a gente. Esse exame tem que fazer, todo mundo tem que fazer exames de rotina", disse ele.