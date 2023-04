O que aconteceu com MC Gui? Ex-namorada de cantor vazou vídeo de flagra; entenda

Cantor MC Gui foi alvo de polêmica após ser flagrado por noiva na frente de motel em São Paulo

O cantor MC Gui (24) segue em alta por conta do fim de seu relacionamento com a influenciadora Bia Michelle. Nesta terça-feira, 11, o famoso se pronunciou pela primeira vez e pediu desculpas pela traição.

"Isso aqui não é um vídeo para justificar o injustificável. Há 15 dias eu me encontrei com a Bia, pedi desculpa, tive uma grande conversa com ela e, assim, seguimos em frente, cada um com sua vida", disse ele ao Fofocalizando, do SBT.

O ex-participante de A Fazenda 13 completou dizendo que está envergonhado de toda a situação: "Me sinto completamente arrependido por tudo que vem acontecido e pelos erros que cometi. Quero seguir em frente na minha vida, com felicidade e sabedoria".

MAS, AFINAL, O QUE ACONTECEU COM MC GUI?

O funkeiro foi flagrado pela ex-noiva após se encontrar com uma acompanhante de luxo em um motel, em São Paulo. A situação foi gravada por Bia Michelle, que compartilhou o registro nas redes sociais.

Nas imagens, Bia aparece revoltada aos berros na frente do motel, enquanto Gui ainda estava dentro do carro. "Você tem noção do que me fez?", diz ela, aos prantos na frente do artista.

Leia também: Bia Michelle revela que descobriu traição de MC Gui depois de flagrá-lo no motel: ‘Coragem’

Constrangido, Gui tenta acalmar Bia, que chega a dar alguns tapas na lataria do veículo. Na web, o vídeo já conta com milhares de compartilhamentos e visualizações. Entre os comentários, o público também não tem perdoado o cantor com críticas.

🚨 AGORA: Beatriz (namorada do Mc Gui) pega ele no flagra em motel pic.twitter.com/nGyjYBbxAS — Urach Sem Grife #BBB23 (@UrachSemGrife) April 11, 2023

Ainda nesta terça-feira, 11, o pai de MC Gui, o empresário Rogério Alves, usou seu perfil do Instagram para compartilhar seu posicionamento sobre o caso. Ele lamentou a polêmica e garantiu que tem tentado aconselhar o filho.

"Meu filho Guilherme, estou aqui para o que der e vier. Nunca vou largar a sua mão, mas eu, como pai, sempre vou te aconselhar, educar e te mostrar o caminho certo da vida", escreveu ele que ainda completou: "E saiba que toda ação tem as suas consequências, por mais dura que elas sejam, mas entrego nas mãos de Deus. Só ele cura, perdoa e nos ensina a cada dia. Te amo".