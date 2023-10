O que aconteceu com Isis Valverde? Artista teve fotos íntimas falsas vazadas

Isis Valverde precisou fazer Boletim de Ocorrência para barrar vazamento de fotos íntimas falsas na internet

A atriz Isis Valverde foi alvo de um golpe envolvendo fotos íntimas falsas que foram espalhadas na internet. O caso já está sendo resolvido pela equipe juridica da artista, que acionou a polícia para investigar o vazamento do material.

Em nota enviada à imprensa, o advogado Ricardo Brajterman disse que um boletim de ocorrência foi feito "na Delegacia de Crimes de Informática para notificar e responsabilizar os provedores de internet que compartilharem às imagens fraudulentas". Ainda conforme o advogado, por "se trata de uma manipulação virtual e inventada, não se pronunciará mais sobre o assunto".

As primeiras informações sobre o crime cibernético foi divulgadas através de uma publicação da colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles. Segundo a jornalista, Isis foi surpreendida por uma série de fotos a qual aparece sem roupas.

Os registros foram adulterados por hackers através de ferramentas de edição. Para chegar ao resultado final, o criminosos resgatou fotos antigas as quais a atriz aparecia de biquíni. Vale evidenciar que a divulgação de registros íntimos ou mesmo da nudez de terceiros é crime tipificado no artigo 218-C do Código de Processo Penal com pena de reclusão de um a cinco anos.

A situação envolvendo Isis acontece pouco mais de 10 anos após Carolina Dieckmann ser vítima de algo parecido. A artista foi alvo de uma tentativa de extorsão e acabou tendo fotos íntimas divulgadas na internet.

O caso virou objeto de estudo e responsável pela criação da lei 12.737/12, apontando como ato criminoso aqueles que usam indevidamente informações e materiais pessoais referentes à privacidade de alguém na internet.

“Me recusei a pagar o dinheiro pedido pelos criminosos e tive essas fotos íntimas divulgadas na internet. Esse é um pequeno resumo do que me aconteceu, mas tudo isso gerou tanta discussão que se fez urgente a criação de uma lei que protegesse as pessoas, principalmente as mulheres, porque elas são as principais vítimas de crimes na internet...", disse Carolina no Instagram.