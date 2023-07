O que aconteceu com Isadora Cruz? Entenda caso de saúde da atriz da Globo

Atriz Isadora Cruz, que esteve em Mar do Sertão, detalhou como foi diagnosticada com pielonefrite

A atriz Isadora Cruz (32), conhecida por protagonizar a novela Mar do Sertão, na TV Globo, foi diagnosticada com pielonefrite. A artista usou seu perfil do Instagram para desabafar com os fãs sobre como descobriu o problema de saúde.

Em sua postagem, Isadora detalhou que precisou ser internada após sentir fortes dores nas costas. Ela informou que estava ignorando os sintomas há algum tempo, por conta da rotina de trabalho intensa.

"Estava há alguns dias sentindo uma dor nas costas, que achava que era uma simples dor muscular. Tentei algumas terapias e a dor persistia, mas como estou em um ritmo intenso de trabalho, pensei que fosse uma tensão normal e fui seguindo minha vida achando que estava tudo bem".

"Até que acordei Domingo passado queimando de febre, com calafrios e a dor, que era antes só na lombar, se espalhou por todo abdômen até irradiar para as pernas ao ponto de não conseguir nem andar. Quando cheguei no hospital, fui internada imediatamente com pielonefrite aguda", relatou a atriz.

O QUE É PIELONEFRITE?

A pielonefrite é uma inflamação ocasionada por bactérias nos rins e nos ureteres, ductos pelos quais a urina chega até a bexiga. Ela pode acontecer de forma aguda ou crônica.

Caso a pielonefrite seja aguda, ela pode vir de maneira abrupta e causar problemas no funcionamento dos rins. Especialistas afirmam que o diagnóstico é importante para avaliar se a situação do paciente diante dos sintomas.

Muitos casos de pielonefrite correm o risco de evolução para uma doença renal crônica, algo considerado mais grave. Além disso, infecções agudas repetidas ou mal curadas, podem levar à falência dos rins.

Apesar do sustos com o diagnostico, pielonefrite é uma infecção que tem cura e pode ser tratada através de antibióticos, para impedir que a bacteria infecciosa provoque lesões permanentes ou espalhe a infecção por todo o corpo.