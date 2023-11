O que aconteceu com Graciele Lacerda? Entenda confusão com a família e perda de contrato

Graciele Lacerda deu o que falar na web com a perda de contrato milionário após confusão com a família Camargo

Graciele Lacerda (43) deu o que falar na web com a perda de contrato milionário após confusão com os parentes. O atrito começou após a influenciadora digital ser acusada por Amabylle Eiroa, esposa do filho caçula de Zezé di Camargo, de criar um perfil falso nas redes sociais para atacar a família Camargo. Entenda o que aconteceu com Graciele Lacerda.

Em 28 de outubro, Graciele Lacerda foi acusada por Amabylle Eiroa de criar um perfil falso no Instagram para "semear o caos com base em uma teia de mentiras e manipulações". Com um texto sobre o caso publicado nas redes sociais, Amabylle ainda declarou sobre as provas: "Todas robustas, incontestáveis e dentro da lei".

Posteriormente, Graciele Lacerda respondeu um internauta e afirmou que era inocente: "Se eu tivesse feito, admitiria, com certeza. Mas o problema é que eu não fiz. Isso está sendo buscado. O que fizeram foi aproveitar uma situação que já sabiam e fazer maldades. Mas isso vai para frente".

Nas redes sociais, a influenciadora digital também contou que iria contatar seus advogados e comentou sobre o processo: "Eu não posso falar nada agora, estou indo amanhã na delegacia, vou falar com meus advogados para ver o que posso falar, mas uma coisa que posso te adiantar: não vai ficar assim".

Na noite da última quarta-feira, 8, foi anunciado que Graciele Lacerda perdeu seu contrato com a marca Belletonn, com quem iria desenvolver uma linha de cosméticos. "Comunicamos que, nesse momento, a Belletonn encerrou a parceria com a influenciadora Graciele Lacerda, bem como suspendeu a linha de produtos assinada por ela", diz a nota oficial divulgada pela empresa.

Com mais de 3,5 milhões de seguidores no Instagram, Graciele Lacerda aproveitou a plataforma para garantir que pretende provar seu lado no caso e pedir a paciência dos fãs. "Vou conseguir provar. Enquanto isso, peço um pouquinho de paciência, confiem em mim. Vai chegar a hora certa de eu falar, só mais um pouquinho que está chegando. É triste ver tudo isso, toda essa injustiça, essa maldade, tenho certeza que vão cair por terra quando eu falar, porque aí vocês vão entender tudo que fizeram, tudo que estão fazendo, todo o planejamento, toda a maldade, porque não existe outra palavra a não ser maldade", declarou na última quinta-feira, 9.