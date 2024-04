O impacto do sorriso de Rei Charles III nas redes sociais, confira a repercussão

Rei Charles III fez uma rara aparição pública após diagnóstico de câncer e virou assunto nas redes sociais por causa de dentes tortos e amarelados

Um assunto continua repercutindo bastante nas redes sociais desde o último domingo, 31: o sorriso com dentes tortos e amarelados do Rei Charles III (75). O monarca e a esposa, a Rainha Camilla (75), participaram da missa de Páscoa no Castelo de Windsor, na Inglaterra; uma rara aparição pública depois do Rei anunciar que está em tratamento contra um câncer. O casal, que cumprimentava a população que estava ao redor da capela, foi fotografado e o sorriso de Charles acabou se destacando. Com isso, internautas se surpreenderam e fizeram comentários sobre os dentes dele.

No X, o antigo Twitter, usuários não pouparam críticas a estética do Rei. "Os caras são monarcas e cheios de dentes tortos", escreveu um internauta. "A família real brasileira não foi convidada para a coroação do Rei Charles. Sabe quem mais não foi? A fada do dente", disse outro. "Nunca mais vou colocar pasta de dentes na escova sem me lembrar que o Rei Charles só escova os dentes com 2,5cm de pasta", falou uma internauta.

“Com tanto dinheiro e os dentes tudo torto. Só o Brasil preza pela saúde bucal”, afirmou outro usuário da rede. “Dentista é caro em Londres”, ressaltou mais um. "O sorriso é tudo, é sinal de felicidade, com dente ou sem dente. No caso do Rei, não lhe faltam dentes, mas sim felicidade. Aqui o povo é feliz, só faltam os dentes", disse um internauta.

Atualmente, Rei Charles III está em tratamento contra um câncer. Ele não revelou qual é o tipo do tumor, mas contou que o descobriu ao ser internado em janeiro deste ano, para uma cirurgia na próstata. A informação foi confirmada pelo Palácio de Buckingham.

O mesmo está acontecendo com Kate Middleton (42), que após vários boatos sobre seu sumiço, apareceu em um vídeo contando que está fazendo um tratamento contra um câncer, depois de ter passado por uma cirurgia no abdômen nos últimos meses.