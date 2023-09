Nunca apareceu? Paulo Gorgulho é casado há mais de 30 anos, mas esposa é um mistério

Paulo Gorgulho é casado há mais de 30 anos, mas esposa não gosta de aparecer; os dois tem três filhos

Brilhando na novela Amor Perfeito, o ator Paulo Gorgulho vive um relacionamento feliz e duradouro. Quem está assistindo à novela das seis, deve se perguntar quem é a companheira de vida do artista, um dos mais admirados pelo público.

A esposa do ator Paulo Gorgulho é Vânia Gnaspini. Eles são casados desde 1989 e têm três filhos juntos: Catarina (que nasceu em 1990), Guilherme (que veio ao mundo em 1995) e Francisco (o caçula, que nasceu em 2006).

Vânia Gnaspini é uma figura discreta na vida do ator. Ela não gosta de aparecer em público e não dá entrevistas. No entanto, ela é uma grande apoiadora da carreira do marido. Ela sempre está presente nos eventos de trabalho dele e o incentiva a dar o seu melhor.

Paulo Gorgulho já declarou que Vânia Gnaspini é a mulher da sua vida. Ele diz que ela é sua companheira, sua amiga e sua confidente. Os dois são um casal muito feliz e apaixonado e levam uma vida discreta e longe dos holofotes.

Paulo Gorgulho exaltou a família em entrevista

Em 2014, ele deu uma rara entrevista sobre a família para a CARAS. Na época, ele foi questionado sobre o que rege seu casamento. "Não há fórmula. Olhando para trás, a gente vê que muitas bolas bateram na trave porque você não tem o controle da vida. Mas se existe história de alma gêmea, cara- metade, eu e Vânia temos muito disso. Desde o início, queríamos estar juntos, ter uma família. A relação também passa por coisas subjetivas, como não sermos canalhas e um respeitar o outro", declarou ele na ocasião.

Na entrevista, ele também falou da criação dos filhos. "Você dá exemplo, bota regras e a coisa anda. Não sou amigo como os colegas de escola, sou responsável pela sobrevivência, saúde mental e emocional. Talvez, no futuro, venha a ser o melhor amigo dele. Mas agora, sou pai presente, atuante e consciente. Sei que erro como todo mundo. Mas gosto de vê-los crescendo fortes e independentes", defendeu.