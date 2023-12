Novo detalhe sobre a morte da irmã de Nick e Aaron Carter é revelado pela polícia

Um ano após a morte do cantor Aaron Carter, a irmã dele, Bobbie Jean, foi encontrada morta aos 41 anos; descubra detalhes

Irmã do cantor Nick Carter, do Backstreet Boys, Bobbie Jean faleceu aos 41 anos, informou o site TMZ. Agora, o departamento do xerife de Hillsborough confirmou à PEOPLE que ela foi encontrada inconsciente no banheiro de sua casa na Flórida em 23 de dezembro.

O Gabinete do Xerife do Condado de Hillsborough abriu uma investigação de morte e também disse que os deputados souberam que Carter estava em liberdade condicional por porte de cocaína no momento de sua morte.

As colegas de quarto de Carter, no entanto, disseram aos policiais que ela não havia usado nenhum narcótico desde sua libertação da prisão - onde a PEOPLE confirmou que ela foi detida do final de setembro ao início de novembro - e o gabinete do xerife acrescenta que nenhum narcótico ou parafernália foi encontrado no quarto ou banheiro de Carter.

Segundo as autoridades, também não houve sinais de crime. Bobbie Jean fez parte dos bastidores da carreira do irmão Aaron Carter durante o início de sua trajetória na música nos anos 2000. Anos depois, ela se afastou de viveu mais reclusa. Nos últimos tempos, ela lutou contra a dependência química e chegou a ser presa.

O cantor Nick Carter, do Backstreet Boys, já perdeu três irmãos. Aaron Carter faleceu em novembro de 2022 ao se afogar na banheira de sua casa em decorrência de uso de drogas. Além disso, eles também já choraram a morte de Leslie Carter em 2012. Ela faleceu em decorrência de um acidente de carro após uma overdose. Agora, apenas Nick e a irmã Angel estão vivos.

Causa da morte de Aaron Carter

O cantor Aaron Carter faleceu em novembro de 2022, mas a causa de sua morte só foi confirmada nesta semana. Ele foi encontrado sem vida na banheira de sua casa aos 34 anos de idade. Agora, o legista responsável pelo caso em Los Angeles, nos Estados Unidos, revelou o que levou à morte do artista.

De acordo com a imprensa internacional, o legista informou que Carter faleceu ao se afogar após inalar difluoroetano e tomar alprazolam. O difluoroetano é um gás usado em latas de ar comprido e o alprazolam é um remédio genérico da marca Xanax. O legista informou que o artista ficou incapacitado na banheira quando as drogas fizeram efeito e ele se afogou.

Aaron Carter foi encontrado na banheira no dia 5 de novembro de 2022 em sua casa em Lancaster, na Califórnia. Vale lembrar que as cantoras Whitney Houston e Dolores O'Riordan também faleceram ao se afogarem acidentalmente na banheira após uso de substâncias.