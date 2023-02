Novo depoimento de Daniel Alves e laudo complicam situação do jogador

Jogador Daniel Alves teria dito novos detalhes em novo depoimento sobre acusação

O jogador Daniel Alves mudou seu depoimento pela terceira vez, segundo a mídia espanhola. Um novo laudo também foi liberado.

O jornalista Carlos Quilez afirmou, em primeira mão, que o atleta teria admitido que houve penetração vaginal, o que ele havia negado anteriormente.

Cabe à Justiça entender se a penetração foi ou não consentida pela vítima, que afirma ter sido abusada no dia 30 de dezembro de 2022 em uma boate de Barcelona. Alves estava na cidade por conta da morte da mãe de sua esposa.

"O corpo de delito elaborado pelo Hospital Clinic de Barcelona, especializado em agressões sexuais, confirmou que houve a penetração vaginal e certifica a existência de hematomas, arranhões e mordidas no corpo da jovem, somados ao estado de nervosismo e ansiedade que ela apresentou depois de seu encontro com Daniel Alves", disse o jornalista do veículo Informalia.

Visita da esposa do atleta

O jogador segue preso e recentemente recebeu visita da esposa Joana Sanz, que, após visitá-lo, disse ao programa Fiesta, do canal Telecinco, que não deixaria o jogador sozinho no pior momento de sua vida.